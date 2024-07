Đồng Nai yêu cầu công an làm rõ vụ nghĩa địa "chui" phân lô hàng trăm nhà mồ, mộ phần bán lấy tiền

Liên quan vụ việc khoảng 2,5 ha đất tại phường Hóa An bị phân lô rồi xây nhà mồ bán, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã yêu cầu UBND TP Biên Hòa, Công an TP Biên Hòa điều tra, làm rõ báo cáo hướng xử lý.



Trong khi đó, UBND TP Biên Hòa đang chờ UBND phường Hóa An báo cáo để làm rõ nguồn gốc đất để xác định có phải đất công hay không. Dấu hiệu vi phạm đất đai tới đâu, sẽ xử nghiêm đến đó.

Hàng trăm ngôi mộ, nhà mồ giá từ 50 đến 500 triệu đồng được xây dựng trên khu đất 2,5 ha

Như đã đưa tin, khu đất rộng hơn 2,5 ha thuộc thửa đất số 447 và 364 (tờ bản đồ số 30) ở ấp An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa được quy hoạch đất ở đô thị, đất thương mại - dịch vụ, đất khu vui chơi - giải trí công cộng, đất giao thông. Khu đất này ngay cạnh nghĩa trang Hóa An cũ.

Tuy nhiên, gần đây khu đất này bất ngờ mọc lên hàng trăm nhà mồ, vì một nhóm người "xà xẻo" để bán huyệt mộ trái phép.

Cụ thể, mỗi nhà mồ có diện tích 15-20 m2, cao 5-6m, được đổ trụ bê tông cốt thép kiên cố, mái lợp ngói. Còn các mộ phần có diện tích 4-8 m2, xây dựng bình thường và không có mái che.

Tại khu đất trên có rất nhiều mộ phần đã hoàn thiện, chôn cất. Riêng hàng chục nhà mồ mới được xây dựng, chưa có người chôn cất.

Theo người dân địa phương, mỗi mộ phần được nhóm người chào bán với giá 50-60 triệu đồng/lô, nhà mồ giá 450-500 triệu đồng/1 nhà.