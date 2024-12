Đông Tây Land độc quyền The 9 Stellars, phân phối chiến lược The OpusK

Với uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường, Công ty Cổ phần Đông Tây Land đã chính thức trở thành đối tác đồng hành cùng Chủ đầu tư Sơn Kim Land thông qua sự hợp tác phân phối độc quyền dự án The 9 Stellars và phân phối chiến lược phân khu The OpusK thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm. Qua đó, Đông Tây Land sẽ là một trong những đơn vị chủ lực đồng hành cùng chủ đầu tư Sơn Kim Land để mang những sản phẩm chất lượng đến với khách hàng.

The 9 Stellars – Không gian sống lý tưởng giữa lòng thành phố Thủ Đức

The 9 Stellars tọa lạc tại mặt tiền đường Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM. Đây là khu đô thị thông minh giữa lòng thành phố Thủ Đức, nổi bật với bộ sưu tập 79 căn biệt thự ven hồ Alta Villa với không gian ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên. Tại đây, các cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành từ mảng xanh rộng lớn nhờ sự quy hoạch ấn tượng của chủ đầu tư, gồm: Tiện ích nội khu có quy mô tới 10.000 m2 với Club House, hồ bơi chuẩn Olympic cùng công viên phủ xanh khoả lấp tầm mắt, hồ tự nhiên rộng 4.5ha ngay trước không gian biệt thự, Công viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc rộng khoảng 400ha,... ngoài ra cư dân còn được tận hưởng thêm mảng xanh từ Sân golf Thủ Đức gần kề rộng 300ha. Chỉ cần vài phút tản bộ, cư dân sẽ có thể dễ dàng hòa mình cùng thiên nhiên để cảm nhận nhịp sống an yên và thanh bình.

Không gian sống lý tưởng tại biệt thự ven hồ Alta Villa - The 9 Stellars

Đồng thời, với ưu thế kết nối trực tiếp đến ga Metro Suối Tiên và khu phức hợp thương mại - văn phòng Bến xe Miền Đông mới, cư dân tại The 9 Stellars có thể nhanh chóng di chuyển tới các trung tâm giải trí, mua sắm, giao thương hàng đầu tại TP.HCM, đặc biệt là Quận 1 chỉ trong vòng 20 phút.

Hướng đến một cuộc sống xanh đúng nghĩa từ thiết kế kiến trúc cho đến không gian tiện ích, nhà phố Alta Villa tại dự án The 9 Stellars được kỳ vọng trở thành chốn an cư bậc nhất của giới thượng lưu. Toàn bộ nhà phố tại đây được xây dựng có 1 tầng trệt, 1 lửng và 2 lầu diện tích sàn đa dạng, giao động từ 286 - 368m2, giúp tối ưu hóa công năng và đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

The OpusK – Mảnh ghép đắt giá

Trong khi đó, phân khu The OpusK toạ lạc tại vị trí lõi trung tâm, được ví như mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh đắt giá của đô thị cao cấp The Metropole Thủ Thiêm. The OpusK hưởng trọn mọi ưu thế từ hệ thống hạ tầng giao thông vượt trội bao gồm cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm, tuyến metro số 2,… Cư dân của The OpusK sẽ chỉ mất 2-3 phút để di chuyển về quận 1, dễ dàng tiếp cận các quận trung tâm và các tiện ích đô thị hiện đại như trường học, bệnh viện chuẩn quốc tế, các trung tâm thương mại bậc nhất, các khu vui chơi giải trí sôi động,... Không chỉ mang lại những giá trị bất động sản bền vững, vị trí này còn giúp nâng tầm phong cách sống của cộng đồng cư dân tinh hoa, khi chốn an cư được kết nối mọi tiện ích của cuộc sống từ công việc đến giải trí và sức khỏe.

The OpusK là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện The Metropole Thủ Thiêm

Về thiết kế, các căn hộ tại The OpusK đều có trần cao thoáng đạt 3,2m, mở ra không gian kết nối rộng rãi, thoải mái với hệ cửa kính trải dài từ sàn đến trần, không chỉ đón trọn ánh sáng tự nhiên mà còn mang lại tầm nhìn toàn cảnh 360° về thành phố hiện đại. Đặc biệt, ban công "panoramic balcony" độc đáo với diện tích lên đến 7,5m² như biến mỗi căn hộ thành không gian thưởng lãm nghệ thuật giữa lòng đô thị, nơi cư dân có thể thư giãn trong không gian riêng tư nhưng vẫn kết nối với nhịp sống năng động bên ngoài.

Trong vai trò đồng hành cùng dự án The 9 Stellars và phân khu căn hộ hạng sang The OpusK - Dự án The Metropole Thủ Thiêm, với vị thế luôn góp mặt trong top đại lý bán hàng xuất sắc tại các dự án đã tham gia cùng các chủ đầu tư uy tín trên thị trường, đội ngũ hơn 600 chuyên viên kinh doanh chuyên nghiệp của Đông Tây Land tự tin sẽ giúp khách hàng dễ dàng sở hữu những căn hộ đẹp nhất, phù hợp với nhu cầu nhất tại hai dự án trên.

Công ty Cổ phần Đông Tây Land - Đại lý phân phối độc quyền dự án The 9 Stellars và phân phối chiến lược phân khu căn hộ The OpusK

Trụ sở: 192 Trần Não, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0977.48.7777