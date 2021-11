Đông Tây Land độc quyền toà căn hộ cao cấp The Beverly Vinhomes Grand Park

Nếu như toà Landmark 81 - Vinhomes Central Park đã trở thành biểu tượng kiêu hãnh bên sông Sài Gòn, Vinhomes Golden River khẳng định đẳng cấp thượng lưu tại Quận 1, thì The Beverly - Vinhomes Grand Park chính là điểm nhấn đột phá của thành phố trẻ - thành phố sáng tạo Thủ Đức, hứa hẹn sẽ tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên thị trường bất động sản cao cấp cuối năm 2021 này.



Vinhomes Grand Park có màn ra mắt đầy ấn tượng với sự kiện mở bán hết 10.000 căn hộ The Rainbow chỉ trong vòng 17 ngày vào năm 2019, và tiếp tục ra mắt phân khu vườn Nhật The Origami vào năm 2020 cũng đã được rất nhiều khách hàng đón nhận. Tuy nhiên, phải đến The Beverly, những giá trị sống nổi bật, tinh hoa mà Vinhomes Grand Park mong muốn kiến tạo mới thực sự trở nên rõ ràng.

Phân khu cao cấp bậc nhất The Beverly hứa hẹn sẽ là sản phẩm chất lượng trên thị trường bất động sản cuối năm 2021, khi sở hữu hàng loạt các điểm nhấn tạo nên sự khác biệt so với các phân khu còn lại. The Beverly chắc chắn sẽ thỏa mãn những yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu trong việc tìm kiếm chốn an cư xứng tầm đẳng cấp tại trung tâm TP. Thủ Đức.

The Beverly - "Hollywood thu nhỏ trong lòng Vinhomes Grand Park" bao gồm 2 tiểu khu The Star và The Resort với đầy đủ các tiện ích được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng cao cấp: Sảnh chờ - sảnh lễ tân thông tầng 9m theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, hồ bơi vô cực giật cấp 3 tầng độc đáo mang tên Beverly Hills, hồ bơi nước mặn đẳng cấp tại TP.HCM giúp khách hàng tận hưởng cảm giác tắm biển ngay dưới thềm nhà, vườn suối sương mù uốn lượn trong nội khu The Resort tạo cảm giác thư thái cho cư dân , vườn treo nhiệt đới, khu tập gym dưới nước, sân khấu nhạc nước ngoài trời, khu trò chơi và vận động liên hoàn dành cho trẻ em, quảng trường danh vọng The Beverly Hills... Đây đều là các tiện ích đẳng cấp chỉ dành riêng cho cư dân The Beverly.

Hơn thế nữa, cư dân tương lai The Beverly sẽ sở hữu những đặc quyền như có lối đi riêng đến Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam. Đặc biệt chủ đầu tư Vinhomes đã dành riêng tầng 14 của mỗi toà nhà trong phân khu The Beverly để làm tầng trú ẩn, đồng thời cũng là tầng tiện ích phục vụ cho nhu cầu của mọi tầng lớp cư dân như phòng tập gym hiện đại, phòng thể thao, sảnh cộng đồng là nơi sinh hoạt của cộng đồng cư dân toà nhà, phòng vui chơi trẻ em kidzone - dành riêng cho cư dân nhí The Beverly.

Điểm hoàn hảo và là đặc quyền của cư dân The Hill - toà nhà tiêu chuẩn cao cấp nhất phân khu The Beverly nằm ở tiện ích phòng tiếp khách sang trọng theo hai phong cách hiện đại và tân cổ điển; phòng Cigar Lounge nơi trải nghiệm dành cho các quý ông thượng lưu,... chắc chắn sẽ mang đến cuộc sống tiện nghi, sang trọng từng chủ nhân sinh sống tại The Beverly.

"Rất khó để sở hữu được một sản phẩm bất động sản cao cấp như The Beverly trong tương lai. Bởi đại đô thị Vinhomes Grand Park là sự hội tụ của rất nhiều yếu tố từ quỹ đất rộng lớn hàng trăm ha, sự đồng bộ trong quy hoạch hạ tầng - giao thông khu vực, pháp lý dự án rõ ràng, minh bạch; năng lực tài chính và uy tín chủ đầu tư Vingroup trên thị trường bất động sản. Đây sẽ là sản phẩm dẫn dắt xu hướng sở hữu bất động sản cao cấp, tiện nghi vượt trội tại trung tâm thành phố thông minh - TP. Thủ Đức", ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Tây Land chia sẻ.

The Beverly sẽ là phân khu trung tâm sở hữu vị trí đẹp, tầm view không giới hạn hướng về sông Đồng Nai rộng lớn lên đến 946m. View công viên 36ha đắt giá với vườn cây ánh sáng đa sắc màu khổng lồ, 15 công viên chủ đề phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho cư dân. Tòa căn hộ cao cấp của phân khu The Beverly sẽ do Công ty CP Đông Tây Land phân phối độc quyền.



The Beverly đón trọn tầm view công viên 36ha và view sông Đồng Nai ấn tượng

Đông Tây Land là thương hiệu tiếp thị, tư vấn và phân phối bất động sản uy tín tại thị trường Việt Nam, được rất nhiều khách hàng an tâm tin tưởng lựa chọn, đồng thời luôn nằm trong TOP đối tác chiến lược hàng đầu của Tập đoàn Vingroup. Riêng với các dự án của Vinhomes, Đông Tây Land đã từng phân phối độc quyền thành công nhiều sản phẩm biệt thự có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi sản phẩm như The Villas – Vinhomes Central Park, The Victoria Villas – Vinhomes Golden River.

Với Vinhomes Grand Park, công ty đã để lại dấu ấn đặc biệt trên thị trường khi bán sạch giỏ hàng gần 1.000 căn hộ The Rainbow ngay trong buổi ra mắt đầu tiên năm 2019. Tiếp sau đó, giữa năm 2020 hơn 300 căn hộ The Origami cũng được Đông Tây Land giao dịch thành công chỉ trong vòng 2 tiếng livestream giữa mùa Covid-19. Chuỗi thành tích ấn tượng đã mang lại giỏ hàng độc quyền biệt thự The Manhattan Glory với giá trị mỗi căn từ 33 – 90 tỷ đồng, các sản phẩm shop khối đế Origami với giá trị từ 9-20 tỷ đồng, các tòa căn hộ vườn Nhật - hồ cá Koi đắt giá bậc nhất phân khu The Origami, cùng nhiều sản phẩm tiềm năng khác.

Năm 2020, Đông Tây Land vinh dự được vinh danh là đại lý Platinum xuất sắc trong hệ thống Vinhomes miền Nam và nằm trong Top 10 sàn Giao dịch BĐS xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 do Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam công nhận vào tháng 9/2021 vừa qua.

