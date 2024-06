Động thái của Chu Thanh Huyền giữa ồn ào "đạo nhái", đối thủ đòi kiện tụng

Từ thời điểm nổi danh trong giới kinh doanh online, Chu Thanh Huyền vướng vào không ít lùm xùm. Tuy nhiên, sau tất cả, vợ cầu thủ Quang Hải đều khẳng định mình kinh doanh bằng cái tâm, đặt uy tín chất lượng lên hàng đầu.

Dù vậy song sóng gió cứ không ngừng ập đến khi mới đây, cô bị một công– ty, tạm gọi là A. cùng bán sản phẩm tinh chất nghệ từ Hàn Quốc, tố cáo việc "ăn cắp" hình ảnh. Cụ thể công ty A, đã làm việc với nhà phân phối ở Hàn ký kết hợp đồng sử dụng hình ảnh của Ji Chang-wook để bán sản phẩm trong vòng 1 năm và sở hữu bức ảnh trong dự án có sự xuất hiện của nam diễn viên.

Tuy nhiên công ty A. bỗng phát hiện sản phẩm tinh chất nghệ do phía Chu Thanh Huyền bán lại được ghép thay thế vào vị trí sản phẩm do công ty A. phân phối trong bức ảnh gốc. Điều này khiến công ty A. nghi ngờ Chu Thanh Huyền làm ăn gian đối. Chiều ngày 14/6, phía tố cho biết đã gửi đơn phản ánh, nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Phía Chu Thanh Huyền phủ nhận cáo buộc trên, cho rằng không rõ nguồn gốc phát tán ảnh từ đâu và Chu Thanh Huyền không có chỉ đạo nào như thế.

Quang Hải - Chu Thanh Huyền

Giữa ồn ào, Chu Thanh Huyền cũng liên tục cập nhật trên các tài khoản TikTok của mình. Cụ thể cô chia sẻ cuộc sống hàng ngày, quảng cáo sản phẩm và đăng clip ảnh cưới và ảnh bầu, gắn các đoạn nhạc tâm trạng “tan chậm”.

Ở phía dưới những bài đăng này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận động viên. Phần lớn các ý kiến đều mong cô giữ vững sức khỏe và tinh thần.

Chu Thanh Huyền liên tục "so deep"

“Chị ơi đừng buồn nữa ạ. Em thương chị quá”, “Cố lên chị ơi, mình đúng không sợ ai cả. Mãi ủng hộ chị”, “Mãi bên chị và đồng hành cùng chị. Yêu mẹ bầu. Mẹ bầu sắp sinh rồi nên rất nhạy cảm”, “Nhẹ nhàng với chị ấy 1 chút đi”, “Cố gắng lên chị yêu”,... là một số bình luận từ netizen.

Trước đó, ngay khi vừa bị tố "đạo nhái" ầm ĩ MXH, Chu Thanh Huyền đã đăng clip vừa khóc vừa khẳng định đó là chiêu trò của công ty đối thủ. Cô tuyên bố hoàn toàn không có chuyện mình đạo nhái, ăn cắp hình ảnh và không đăng ảnh này lên các trang chính chủ. Cô cũng tiết lộ đang trong những tháng cuối thai kỳ, thậm chí còn không thể livestream bán hàng nên rất mệt mỏi khi bị lôi vào những drama không đáng có.

Chu Thanh Huyền khóc nghẹn khi lên tiếng về drama

Hiện tại, netizen vẫn theo dõi sát sao động thái từ phía công ty A. lẫn Chu Thanh Huyền giữa tâm điểm vụ việc này.