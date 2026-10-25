Động thái của Đình Bắc

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã không cùng các đồng đội ở câu lạc bộ Công an Hà Nội sang Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Shanghai Port trong khuôn khổ AFC Champions League Elite 2026-2027. Quyết định này nhằm giúp chân sút chủ lực có thời gian hồi phục thể trạng, tránh rủi ro quá tải trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Hiện tại, Đình Bắc đang trong quá trình phục hồi tại một trung tâm ở TP.HCM. Đình Bắc liên tục chia sẻ khoảnh khắc tập luyện để chuẩn bị tốt nhất khi V.League đã tiếp vòng 6, đặc biệt là đợt hội quân tháng 11 của đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc tích cực hồi phục thể lực (Ảnh: IGNV)

Ảnh: Trần Huy Thọ

Ảnh: Trần Huy Thọ

Trước đó, ở lượt trận vòng 5 V.League diễn ra ngày 22/10, Đình Bắc được huấn luyện viên Alexandre Polking xếp đá chính và là người ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng ngành Công an. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự giàu thể lực của Thanh Hóa FC, anh dần xuống sức trong hiệp 2 và bộc lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi sau khi trận đấu kết thúc.

Sự thiếu vắng Đình Bắc diễn ra trong thời điểm Công an Hà Nội đang chịu nhiều áp lực về mặt phong độ. Tại giải quốc nội, hai trận hòa liên tiếp trước Hà Nội FC và Thanh Hóa đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua bảo vệ chức vô địch. Trong khi đó ở đấu trường châu lục, đại diện Việt Nam cũng chưa tìm lại niềm vui thắng trận khi lần lượt để thua Gamba Osaka 1-4 trên sân khách và thất thủ 0-1 trước Kashima Antlers ngay tại sân nhà.

Dù phải làm khách trên sân của Shanghai Port — đội bóng giàu thực lực vừa trải qua hai trận đấu ấn tượng với chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi FC và trận hòa 1-1 trước Daejeon, thầy trò HLV Alexandre Polking vẫn đặt mục tiêu giành điểm. Màn so tài giữa hai đội sẽ chính thức diễn ra vào lúc 17h00 ngày 27/10.