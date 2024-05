Động thái của giới đầu tư với bất động sản châu Á - Thái Bình Dương

Trong báo cáo quý 1/2024 của Savills APIQ mới đây chỉ ra, tâm lý đầu tư tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang thận trọng lạc quan. Mặc dù chi phí vay vốn tăng cao, chênh lệch giá chào bán - chào mua rộng hơn và những lo ngại toàn cầu vẫn tiếp diễn, nhưng một số điểm sáng đang nổi lên. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và Indonesia ghi nhận hoạt động đầu tư tăng trong quý 1, lĩnh vực công nghiệp/logistics, trung tâm dữ liệu và khoa học đời sống của Ấn Độ đang bùng nổ.

Theo đơn vị này, tổng quan thị trường bất động sản thương mại Châu Á - Thái Bình Dương vẫn yếu trong quý 1/2024. Ước tính sơ bộ cho thấy tổng giá trị đầu tư khu vực (các giao dịch trị giá trên 10 triệu USD, không bao gồm các dự án đang phát triển và các giao dịch đang chờ xử lý) giảm 18,6% xuống còn 27,7 tỷ USD trong quý đầu tiên.

Mặc dù dự kiến lãi suất sẽ được cắt giảm ở hầu hết các thị trường Châu Á - Thái Bình Dương sau giữa năm (trừ Nhật Bản và Trung Quốc), nhưng lãi suất khó có thể quay trở lại mức của năm 2019 trong ngắn hạn. Chi phí vay vốn cao hơn, chênh lệch giá chào bán - chào mua rộng và những thách thức toàn cầu dai dẳng vẫn là những yếu tố chính cản trở tâm lý đầu tư.

Nhật Bản đã chấm dứt chính sách lãi suất âm vào giữa tháng 3. Việc tăng lãi suất không ảnh hưởng đến vị trí thị trường sôi động nhất về giá trị đầu tư trong quý 1/2024, mặc dù có giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi suất thấp hơn và đồng Yên Nhật yếu là những lý do chính thu hút vốn đầu tư toàn cầu.

Ở các nơi khác, khối lượng đầu tư tại Hàn Quốc cũng ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do vốn nội địa dẫn dắt. Hiệu suất mạnh mẽ của thị trường đầu tư văn phòng và sự phục hồi của các khoản đầu tư khách sạn đã bù đắp cho sự suy giảm ở các loại tài sản khác. Hoạt động đầu tư ở các thị trường phát triển khác vẫn yếu trong quý 1 năm 2024, bao gồm Úc, Singapore và Hồng Kông, chủ yếu do chi phí tài chính cao và chênh lệch giá chào bán - chào mua lớn.

Tại Trung Quốc , khủng hoảng thị trường bất động sản, tiêu dùng giảm, tâm lý doanh nghiệp yếu và mức nợ của chính quyền địa phương tiếp tục cản trở hoạt động đầu tư trong quý 1/2024. Chính phủ Trung Quốc hiện đang thực hiện các biện pháp kích thích để hỗ trợ thị trường bất động sản, bao gồm cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 2 và mở rộng khả năng tiếp cận các khoản vay cho các nhà phát triển nội địa. Mặc dù có sự hỗ trợ về tài chính và điều chỉnh giá, các nhà đầu tư vẫn thận trọng, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong khối lượng đầu tư của Trung Quốc trong quý đầu tiên.

Ngược lại, bất chấp hoạt động đầu tư chậm lại so với quý trước, các nhà đầu tư vẫn duy trì cái nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Ấn Độ . Trong khi nhiều người có thể hoãn các cam kết cho đến sau bầu cử, thì vẫn có sự quan tâm ổn định đến tài sản văn phòng thương mại và công nghiệp/logistics, được thúc đẩy bởi triển vọng kinh tế tích cực.

Báo cáo này cũng chỉ ra một số thị trường mới nổi đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về giá trị đầu tư trong quý 1/2024, đặc biệt là Đài Loan, Malaysia và Indonesia.

Tại Đài Loan, tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực văn phòng, do nhu cầu tăng cao đối với các văn phòng hạng A, đặc biệt là từ các nhà đầu tư văn phòng gia đình. Trong khi đó, khối lượng đầu tư ở Malaysia và Indonesia tăng vọt nhờ một số giao dịch mua bán danh mục trung tâm dữ liệu.

Ngành công nghiệp đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ so với các loại tài sản khác trong quý 1/2024, chủ yếu được thúc đẩy bởi các giao dịch kho vận logistics, kho lạnh và trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, vượt quá 1,5 tỷ USD với mức tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam đánh giá, triển vọng kinh tế của Việt Nam cho năm 2024 được dự báo tích cực, với mức tăng trưởng GDP dự kiến từ 5,5% đến 6,5%, đưa Việt Nam vào top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ, với vốn FDI đăng ký mới tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy niềm tin vững chắc của nhà đầu tư và một lĩnh vực công nghiệp sôi động.