Động thái lạ của giới đầu địa ốc với đất nền

Dù chưa diễn ra tình trạng đảo chiều về thanh khoản, song phân khúc đất nền phía Nam đã có giao dịch trở lại. Trong đó, các môi giới đã vào “guồng đua” đăng tin và dẫn khách đi xem đất. Hơn một tháng trở lại đây, nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến phân khúc này ở các điểm nóng như quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức), huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh…

Theo ghi nhận, lãi suất ngân hàng giảm là “mấu chốt” để mở rộng dòng tiền vào lĩnh vực địa ốc. Lãi suất cho vay bất động sản đang trở về mốc như thời điểm trước dịch bệnh, khiến tâm lý nhà đầu tư hồi phục trở lại. Với đất nền, nhà đầu tư có động thái “xuống tiền” nhiều hơn giai đoạn đầu năm 2023.

Ghi nhận từ các môi giới cho thấy, các nhà đầu tư đã có động thái rõ nét hơn với phân khúc đất nền. Thay vì chờ giảm giá thêm, nhà đầu tư quyết định nhanh hơn với các nền đất tiềm năng, giảm giá từ 15-30%. Ngoài đất nền, nhà riêng lẻ tại các khu dân cư mới/khu dân cư hiện hữu cũng có dấu hiệu tăng về giao dịch so với các tháng trước đó. Bên cạnh các sản phẩm ngộp giảm giá thì các căn bán ra bằng giá hoặc giảm nhẹ, có vị trí và thiết kế đẹp được mua nhanh.

“3 tuần nay, em chốt được 4 giao dịch, bao gồm cả đất nền và nhà riêng. Trong đó, căn giảm giá mạnh nhất là 3 tỉ đồng”, một môi giới khu Đông Tp.HCM cho biết.

Thị trường đất nền phía Nam đang bước vào giai đoạn “chuyển tiếp”, tâm lý của cả bên bán và bên mua có những diễn biến khá mới. Bên bán thay vì bán tháo, bán lỗ đã có động thái chờ thêm tín hiệu từ thị trường, rút tài sản rao bán hoặc không giảm giá quá sâu. Trong khi bên mua – đa số là những nhà đầu tư có dòng tài chính sẵn đã mạnh dạn xuống tiền gom tài sản. Những thông tin tích cực từ lãi suất, room tín dụng…khiến giới đầu tư kì vọng bức tranh “đảo chiều” có thể diễn ra trong thời gian gần.

Theo một nhà đầu tư đất nền lâu năm tại khu Đông Tp.HCM, thị trường đất nền có thể hồi phục vào giữa năm 2024, hiện là “vùng đáy” để xuống tiền mua. Quan sát cho thấy, mức giá đã không có dấu hiệu giảm thêm kể từ cuối tháng 6/2023, điều này chỉ ra, nếu chờ giảm giá thêm có thể làm mất cơ hội với các nền đất đang giảm giá.

Có thể thấy, trong 6 tháng năm 2023, thị trường bất động sản nói chung, phân khúc đất nền nói riêng vẫn gặp khó khăn. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn chỉ ra, 6 tháng đầu năm, lượng tìm mua bất động sản toàn quốc trong nửa đầu năm 2023 giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm đến 44%. Đặc biệt, lượng quan tâm tìm mua đất nền giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình giao dịch trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cả nguồn cung và lực cầu bất động sản vẫn đang đối diện nhiều thách thức.

Một khảo sát được Batdongsan.com.vn tiến hành với gần 1.000 môi giới bất động sản đã chỉ ra khó khăn lớn nhất khiến các giao dịch nhà đất không thể “chốt kèo”. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu do người mua có tâm lý muốn giữ tiền chờ bất động sản giảm thêm. Một số khác cảm thấy hoang mang, nghi ngại thị trường bất động sản sẽ vẫn còn tiêu cực nên chưa dám bỏ tiền vào.

Từ đầu tháng 7/2023 đến nay, sau những động thái quyết liệt của Chính phủ, thị trường bất động sản đã bắt đầu có những tín hiệu vui. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, sau đợt sụt giảm mạnh gần 9 tháng qua, chỉ số mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước đã tăng nhẹ 1% trong quý 2/2023. Theo khảo sát, có đến 61% người tham gia cho biết có dự định sẽ xuống tiền mua bất động sản trong năm 2024. Trong đó, 59% có nhu cầu mua để đầu tư. Đất nền là loại hình được hướng đến nhiều nhất với 40% lựa chọn, tiếp đến là chung cư 28% và nhà riêng là 21%.

Các chính sách và tính nhất quán của Chính phủ trong quyết tâm giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản bước đầu có hiệu quả, dường như một chu kỳ mới đang mở ra với thị trường địa ốc.