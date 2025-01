Động thái mới của các doanh nghiệp địa ốc phía Nam sau 2 năm "nằm im": 2025 sẽ là năm khởi đầu của chu kỳ mới, doanh nghiệp mang tâm thế "chuyển mình"

Động thái mới của doanh nghiệp bất động sản

Thị trường bất động sản phía Nam vẫn giữ không khí nhộn nhịp ở một số dự án, khu vực dù những ngày Tết nguyên đán cận kề. Các doanh nghiệp địa ốc hồ hởi lên kế hoạch kinh doanh, ra mắt dự án mới trong năm 2025 càng khiến bức tranh thị trường thêm sắc màu. Sự trở lại “đường đua” cùng lúc của các bên đã và đang tạo niềm tin mãnh liệt về chu kì mới của thị trường.

Loạt động thái của doanh nghiệp bất động sản như lên kế hoạch “bắt tay” với các đại lý phân phối dự án; mở rộng kinh doanh tại các thị trường lân cận hay ra mắt dự án mới..., tất cả cho thấy, 2025 sẽ là năm bận rộn của doanh nghiệp sau nhiều năm gác lại kế hoạch kinh doanh.

Trong chia sẻ mới đây, đại diện An Gia cho biết, doanh nghiệp lên kế hoạch ra mắt 3.000 căn hộ The Gió Riverside trong quý 1/2025. Hiện chủ đầu tư này đang tiến hành kết nối, hợp tác với khoảng 30 đại lý phân phối nhằm mở rộng các kênh phân phối phục vụ cho kế hoạch ra mắt này.

"Công ty xác định các đối tác, đại lý phân phối không chỉ là người bạn đồng hành quan trọng mà còn là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của dự án The Gió Riverside. Đồng thời, khẳng định cam kết về các chính sách hợp tác minh bạch và hấp dẫn, nhằm mang đến cho các đối tác những quyền lợi tối ưu nhất", đại diện An Gia nhận định.

Cả chủ đầu tư, sàn môi giới, khách hàng đều trên đà tăng tốc trong chu kì "chuyển giao" sang chu kì mới. Nguồn ảnh: Dat Xanh Services – FERI

Ngoài kế hoạch ra mắt dự án The Gió Riverside, trong 2-3 năm tới, chủ đầu tư An Gia dự kiến triển khai thêm hai dự án trọng điểm là The Lá Village (Tp.HCM) và Westgate 2 (Tp.HCM).

Tương tự, mới đây, Nam Long lên kế hoạch mới cho năm 2025. Theo đó, đơn vị này tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án, khu đô thị hiện hữu đã sẵn sàng phát triển gồm Waterpoint 355ha (Long An), Izumi City 170ha (Đồng Nai), Nam Long II Central Lake 43,8ha (Cần Thơ)… Đồng thời, có kế hoạch mở bán các dự án mới như Paragon Đại Phước (Đồng Nai) và các sản phẩm đầu tiên tại Hải Phòng.

Trước đó, khi bắt tay vào triển khai bán hàng phân khu mới thuộc khu đô thị Waterpoint, đơn vị này đã ký kết hợp tác cùng 7 đại lý phân phối chiến lược, sẵn sàng cho kế hoạch kinh doanh. Với quy mô 355ha, Waterpoint là dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển các khu đô thị tích hợp của Nam Long.

Năm 2024 được xem là năm thành công của doanh nghiệp này khi các dự án chào bán được thị trường quan tâm. Tính đến hết tháng 11/2024, doanh số bán hàng của Nam Long đạt 4.600 tỷ đồng, đến từ các dự án Akari City giai đoạn 2, Waterpoint, Nam Long II Central Lake, Mizuki Park...

Cũng tâm thế chuyển mình trong chu kì mới, đại diện Trần Anh Group cho biết, năm 2025, doanh nghiệp sẽ ra mắt một dự án mới tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An vào quý 2/2025. Bên cạnh đó doanh nghiệp đang đẩy mạnh việc thiết kế và xin giấy phép pháp lý cho hai dự án chung cư nhà ở giá rẻ cho người lao động tại Long An.

Theo đơn vị này, 2025 sẽ là một năm bận rộn trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh mà đã 2 năm nay doanh nghiệp phải gác lại. Sự trở lại này được kỳ vọng là một bước chuyển mình hồi phục và phát triển trong giai đoạn thị trường mới.

Đối với sàn giao dịch bất động sản, tâm thế mở rộng thị phần và tấn công các thị trường lân cận cũng đang được thể hiện rõ nét ở giai đoạn này. Chẳng hạn, trong chia sẻ mới đây, đại diện Đông Tây Land cho biết, thay vì tinh gọn bộ máy, cắt giảm nhân sự, doanh nghiệp vẫn duy trì đội ngũ, liên tục mở rộng quy mô trên cả nước. Điều này giúp sàn hoạt động vững mạnh và gặt hái được thành công nhất định.

Hiện doanh nghiệp môi giới này gây ấn tượng khi phát triển từ 9 sàn lên 15 sàn trong năm 2024, hoạt động tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Trị, Nha Trang, Tp.HCM, Long An, Bình Dương, Phú Quốc... dự kiến còn tiếp tục mở rộng quy mô sàn trong thời gian tới.

Niềm tin mạnh mẽ về chu kì “bứt tốc”

Có thể thấy, hiện các bên tham gia thị trường bất động sản có sự chuyển biến rõ nét ở nhiều mặt. Động thái đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dự án, thành lập liên minh bán hàng, kí kết đối tác chiến lược, lên kế hoạch mở bán ngay đầu năm mới ; hay liên tục mở rộng địa bàn/quy mô/loại hình sản phẩm... cho thấy, doanh nghiệp địa ốc trong tâm thế sẵn sàng bước vào nhịp tăng tốc của thị trường. Niềm tin của họ rất lớn về chu kì phục hồi của bất động sản sẽ xuất hiện trong giai đoạn 2025-2026.

Doanh nghiệp địa ốc sẵn sàng các kế hoạch mới cho năm 2025.

Dữ liệu từ Dat Xanh Services – FERI chỉ ra, niềm tin thị trường được củng cố và cải thiện rõ rệt, thể hiện qua số lượt tìm kiếm, tìm hiểu thông tin dự án liên tục tăng; mức độ quan tâm bất động sản năm 2024 đã tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2022.

Đại diện đơn vị này nhấn mạnh, sức cầu năm 2025 cải thiện đáng kể. Nhu cầu tập trung chính tại thị trường như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM, Bình Dương. Tại miền Nam, Tp.HCM và Bình Dương tiếp tục là thị trường “dẫn sóng” nhờ sự quan tâm của nhóm khách có nhu cầu mua ở thực tại Tp.HCM, các địa phương lân cận và khách hàng phía Bắc.

Theo các chuyên gia, trong thế trận mới, cuộc chơi mới, cơ hội và ưu thế vẫn dành cho các đơn vị có nguồn lực, uy tín, sự chuẩn bị tốt và chiến lược phù hợp.