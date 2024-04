Dòng tiền đáo hạn ngân hàng chờ chực “hâm nóng” thị trường bất động sản

Còn nhớ, thời điểm cuối năm 2022 lãi suất tiền gửi ngân hàng lên cao kỷ lục, hầu hết mọi người đều ùn ùn gửi tiền vào ngân hàng. Khi đó, thị trường bất động sản vốn đã kém thanh khoản lại càng khó khăn hơn.

Hệ quả đến đầu năm 2023, nhiều khu vực bất động sản gần như “đóng băng”.Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, lãi suất tiền gửi xuống thấp, nhiều người đã rút tiền từ ngân hàng để tìm kiếm các kênh đầu tư khác hiệu quả hơn. Do đó, từ đầu năm nay thanh khoản bất động sản tại nhiều nơi đã khởi sắc trở lại. Thậm chí, giá bất động sản đã rục rịch đi lên.

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Trưởng ban Nghiên cứu Thị trường VARS, trong quý I, đất nền là một trong hai phân khúc ghi nhận sự vận động tích cực nhất (cùng với bất động sản thổ cư).

Nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền vùng ven tăng đột biến, nhất là những lô đất đã tách thửa. Thị trường vùng ven xuất hiện nhiều hơn các nhà đầu tư đi săn đất, nhất là ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao.

Nhìn chung, mức giá giao dịch thành công của đất nền vùng ven giảm từ 20 - 30% so với thời kỳ đỉnh sốt, nhưng đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá. So với quý IV năm ngoái, giá đã tăng khoảng 5%.Ở Hà Nội và các vùng phụ cận, giá đất nền trong quý I đã ngừng giảm, các sản phẩm giá dưới 2 tỷ tại vùng ven trung tâm, tại các tỉnh, thành phố, có pháp lý đảm bảo, hạ tầng, tiện ích có sẵn, ghi nhận mức giá tăng 40% so với thời điểm thị trường khó khăn nhất.

Ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, các sản phẩm đất đấu giá, đất nền, nhà riêng lẻ dưới 3 tỷ tiếp tục ghi nhận thanh khoản và mức giá cải thiện trong quý vừa qua. Ở vùng Duyên hải Bắc Bộ, giá đất nền dưới 5 tỷ tiếp tục được cải thiện từ 3 - 5% so với cuối năm ngoái.

Tại Tây Nguyên, đất nền vùng ven bắt đầu được nhà đầu tư quan tâm, giao dịch nhiều hơn với mức giá giảm khoảng 30 - 50% so với đỉnh sốt. Nhất là các sản phẩm đất nền đã được tách thửa, hoàn thiện pháp lý.

Thị trường đất nền sơ cấp ở TP HCM và vùng phụ cận không có nhiều biến động. Trong khi đó, thanh khoản đất nền thứ cấp ghi nhận sự cải thiện, tập trung ở các sản phẩm đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý với mức giá tăng khoảng 3% so với quý IV/2023.

Ở vùng Trung Trung Bộ, phân khúc đất nền ghi nhận sự phục hồi chậm trong 3 tháng đầu năm. Tại Tây Nam Bộ, giá đất nền hầu như đi ngang và có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian tới. Về nguồn cung, đất nền dự án hầu như không sản phẩm mới do vướng pháp lý.

"Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận một số khu vực có hiện tượng tăng giá vô căn cứ. Người mua cần hết sức lưu ý thực trạng này để tránh hình thành các cơn sốt ảo, gây nguy cơ mất an toàn khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục", bà Miền bổ sung.

Theo đội ngũ chuyên gia VARS, sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, khách hàng/nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường địa ốc.

Tuy nhiên, sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn. Thay vì quyết định xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, người mua sẵn sàng dành thời gian, chi phí để kiểm tra pháp lý và khảo sát thực địa thật kỹ trước khi quyết định. Điều này cũng phần nào khiến thời gian trung bình để chốt một giao dịch của môi giới bất động sản kéo dài hơn.

Khảo sát của đơn vị này cho thấy, 70% khách hàng/nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền mua bất động sản trong năm nay nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Đất nền là một trong hai phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất (cùng với bất động sản thấp tầng).

Dưới góc độ đơn vị nghiên cứu, VARS nhận định sau khi trải qua trận ốm thập tử nhất sinh, các chủ thể còn tồn tại sẽ có được kháng thể. Đơn vị này dự báo dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng bắt đầu tìm các kênh đầu tư đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản, đặc biệt là các sản phẩm đất nền với giá trị đầu tư không quá cao và sở hữu tiềm năng sinh lời lớn.

TS Vũ Đình Ánh - Chuyên gia tài chính cho rằng: "Thực tế trên thị trường bất động sản cho thấy, hiện nay nhiều người đã rút tiền tiết kiệm tại các ngân hàng đầu tư vào bất động sản, đợi lên giá và bán, trong thời gian ngắn gọi là đầu cơ, một số người đợi lâu để đầu tư. Dù đầu tư hay đầu cơ thì điều quan trọng nhất chúng ta quan tâm là tính thanh khoản".