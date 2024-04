Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ, chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp?

Đồng yên giảm xuống mức 153 yên đổi 1 USD vào hôm thứ Tư, mức thấp chưa từng thấy kể từ năm 1990.

Sau dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ, đồng yên bị bán tháo so với đồng đô la trong phiên giao dịch tại New York hôm thứ Tư. Mức giảm sâu làm dấy lên kỳ vọng chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ngăn chặn đà suy giảm của đồng yên.

Sáng thứ Năm tại Tokyo, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho biết Nhật Bản sẽ hành động phù hợp và không loại trừ bất cứ phương án nào để ngăn đồng yên biến động quá mức.

Lần rớt giá mới nhất của đồng yên diễn ra sau khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 3 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn ​​mức dự đoán là 3,4%.

Khi có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang mạnh mẽ, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đang giảm dần.

Khả năng phục hồi kinh tế của Mỹ và khoảng cách lợi suất lớn giữa Nhật Bản với Mỹ đang tác động lên đồng yên bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng trước.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki và các quan chức tiền tệ khác đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn đồng yên tụt sâu.

Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ 3 lần vào năm 2022 khi đồng yên trượt xuống mức thấp nhất trong 32 năm là 152 yên/USD.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs FX vào cuối tháng trước cho rằng BOJ có “đủ dư địa” để tăng giá đồng yên như đã từng làm vào năm 2022. Họ tính toán rằng BOJ sẽ có sẵn khoản dự trữ bằng đô la trị giá khoảng 175 tỷ USD để can thiệp.

Theo Kensuke Niihara, giám đốc đầu tư Nhật Bản tại State Street Global Advisors, trong một hoặc hai năm tới, đồng yên có thể sẽ tăng 10% đến 15% so với đồng bạc xanh, chủ yếu là bởi chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản giảm đi.

Theo Nikkei Asia