Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doraemon ra mắt tập phim đặc biệt về Việt Nam, Shizuka diện áo dài cực xinh khiến fan đổ gục

Theo Bảo Lâm | 22-04-2026 - 20:35 PM | Sống

Doraemon chính thức công bố tập phim đặc biệt "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam" phát sóng ngày 23/5/2026.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sẽ trở thành bối cảnh chính trong một tập phim đặc biệt của series anime huyền thoại Doraemon. Không chỉ là vài giây lướt qua, mà là cả một hành trình khám phá dải đất hình chữ S của nhóm bạn Nobita.

Để kỷ niệm sinh nhật Shizuka và quảng bá cho movie thứ 45, Doraemon cùng nhóm bạn sẽ có chuyến du hí đến Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long và Cầu Rồng trong tập phim mới nhất.

Món quà sinh nhật ý nghĩa và màn quảng bá đỉnh cao

Theo thông tin chính thức từ website thương hiệu Doraemon, tập phim đặc biệt mang tên "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam" sẽ chính thức lên sóng vào lúc 15h ngày 23/5/2026 (giờ Việt Nam). Đây là một phần trong dự án "Doraemon Around the World" (Doraemon vòng quanh thế giới), sau khi đã ghé thăm Thái Lan và Tây Ban Nha.

Tập phim này mang ý nghĩa kép, vừa kỷ niệm tháng sinh nhật của cô nàng Shizuka (Xuka), vừa là bước đệm hoàn hảo để quảng bá cho siêu phẩm điện ảnh thứ 45 – Doraemon: Tân Nobita và lâu đài dưới đáy biển, dự kiến khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 22/5.

Khi "Cánh cửa thần kỳ" hỏng và hành trình vượt khó của Nobita

Cốt truyện bắt đầu từ mong muốn được một lần đến thăm Việt Nam của Shizuka. Với quyết tâm tặng cô bạn một món quà sinh nhật bất ngờ, Nobita đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch trong mơ. Thế nhưng, đúng lúc quan trọng nhất thì "Cánh cửa thần kỳ" lại lăn đùng ra hỏng và phải đem đi sửa chữa.

Không chịu bỏ cuộc, Doraemon và Nobita đã phải xoay xở tìm đủ mọi phương án thay thế để đưa cả nhóm đến Việt Nam. Chính sự cố này đã dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần cảm động, giúp khán giả thấy rõ hơn tình cảm của Nobita dành cho Shizuka.

Loạt địa danh Việt Nam lên sóng anime "Full HD"

Điều khiến các fan Việt háo hức nhất chính là sự xuất hiện của các danh thắng nổi tiếng. Từ hình ảnh cổ kính của Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự hùng vĩ của Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cho đến vẻ hiện đại, rực rỡ của Cầu Rồng (Đà Nẵng), tất cả sẽ được tái hiện qua nét vẽ anime đặc trưng của Nhật Bản.

Đặc biệt, hình ảnh quảng bá Shizuka và Doraemi dịu dàng trong tà áo dài truyền thống, bên cạnh Doraemon và Nobita đội nón lá, đã nhanh chóng viral khắp các mạng xã hội. Bên cạnh đó, các bảo bối như "Bánh mì chuyển ngữ" cũng sẽ được tận dụng triệt để trong chuyến đi này. Ngoài ra, một cuộc thi tô màu mang tên "Cùng trang trí Chan Chi" với chủ đề du lịch Việt Nam cũng sẽ được tổ chức đồng thời tại cả hai quốc gia để tăng thêm không khí lễ hội.

Khán giả đừng quên lịch hẹn lúc 15h ngày 23/5 tới đây trên kênh YouTube Pops Kids (bản lồng tiếng) để cùng nhóm bạn Nobita khám phá Việt Nam nhé!

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên