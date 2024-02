CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (mã chứng khoán: TMB) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với doanh thu 8.238 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn với mức gần 6% còn 7.843 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng 17,6% lên 395 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính ở mức âm 24 tỷ đồng. Dù không thuyết minh rõ nhưng rất có thể đây là khoản lỗ này đến từ việc công ty lỗ tỷ giá. Chi phí tài chính ở mức âm 22,5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là âm 63 tỷ đồng. Các chi phí khác của công ty không có nhiều thay đổi.

Kết quả, TMB ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 145 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. EPS tăng từ 7.617 đồng lên 9.677 đồng.

Lũy kế năm 2023, TMB ghi nhận doanh thu 37.113 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong năm qua, công ty đã phải đón nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 60 tỷ đồng. Dù vậy, công ty này vẫn báo lãi ròng đạt 343,4 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. EPS tăng vọt từ mức 12.981 đồng lên 22.893 đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của đơn vị này kể từ khi thành lập.





Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của TMB đạt 3.940 tỷ đồng, tăng 1.672 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản của công ty này (70%) là hàng tồn kho ở mức 2.755 tỷ đồng, tăng 755 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ có hơn 27 tỷ đồng tiền mặt.

Nguồn vốn của công ty được tài trợ chủ yếu bằng nợ vay. Trong đó, nợ vay tài chính của TMB ở mức 2.420 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 734 tỷ đồng.

Tiền thân của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin là Tổng Công ty Quản lý và Phân phối Than được thành lập năm 1974, làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về mặt hàng than và phân phối tiêu thụ than theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân.Công ty hiện là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Hoạt động chủ yếu của công ty là bán than tại địa bàn các tỉnh phía bắc từ Hà Tĩnh trở ra.

Trên thị trường, sau khoảng nửa năm lình xình đi ngang, cổ phiếu TMB của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin bất ngờ có nhịp tăng mạnh khi ghi nhận 5 phiên tăng điểm liên tiếp (29/1 – 2/2), trong đó có ba phiên tăng hết biên độ. Giá TMB theo đó tăng gần 38% từ 43.300 đồng/cp lên 59.800 đồng/cp. Đây là đỉnh giá mới của TMB kể từ khi giao dịch trên HNX vào giữa tháng 1/2017. Nhìn xa hơn, cổ phiếu này đã tăng 130% sau nửa năm.