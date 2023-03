Đột phá nhà ở xã hội

TS Cấn Văn Lực – Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính – tiền tệ Quốc gia:



Một chính sách kinh tế nhân văn



Chính sách phát triển NƠXH là chính sách kinh tế nhân văn mang tính chất ổn định an sinh xã hội, không phải từ thiện. Không phải bây giờ mới làm NƠXH, thị trường NƠXH đã sôi động trở lại trong 2 năm qua. Tuy nhiên cũng còn nhiều điều cần phải bàn khi việc đầu tư gặp không ít khó khăn thách thức. Dự báo, nguồn cung NƠXH giai đoạn 2012 – 2030 tiếp tục thiếu hụt so với nhu cầu. Thời gian qua kế hoạch phát triển NƠXH mới đạt 62%.



TS Bùi Tôn Hiến – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội):



Huy động các doanh nghiệp, tập đoàn cùng tham gia



Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng tập trung đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhà ở cho người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chính sách này rất quan tâm đến công nhân, người thu nhập thấp. Mục tiêu phát triển 1 triệu căn NƠXH không thể áp dụng giống nhau cho tất cả các địa phương, phải có sự khác biệt và mô hình nhà ở cho thuê hay bán cũng phải khác nhau. Muốn xây dựng 1 triệu căn NƠXH phải huy động vai trò đóng góp của doanh nghiệp, tập đoàn hướng đến chăm lo cho người lao động.



Ông Lễ Văn Nghĩa – Trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:



Tổng Liên đoàn muốn đứng ra xây dựng nhà ở cho công nhân



Trong quá trình triển khai các thiết chế công đoàn kết hợp với phát triển nhà ở cho công nhân gặp nhiều vướng mắc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đứng ra làm các thiết chế văn hóa để có nơi cho người lao động vui chơi, hoạt động thể thao và kết hợp với nhà đầu tư làm dự án nhà ở giúp công nhân ổn định chỗ ở, nâng cao đời sống. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất cho Tổng Liên đoàn Lao động đứng ra xây dựng nhà ở cho công nhân. Trong khi chờ có hành lang pháp lý, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong Quốc hội ban hành nghị quyết riêng để thực hiện ngay nhằm đẩy nhanh tiến độ làm dự án nhà ở cho công nhân, người lao động.