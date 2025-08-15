Đột phá với những đoàn tàu 5 sao, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo lãi gấp đôi trong quý 2/2025

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, trong quý 2 năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của VNR đạt 2.823 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trừ đi giá vốn, VNR lãi gộp gần 405 tỷ đồng, giảm gần 1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, với việc tiết giảm các chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18% về 205 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của VNR đã tăng 109% , từ 52 tỷ đồng lên 109 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 161% đạt 93 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của VNR đạt 4.454 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. VNR ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 175 tỷ đồng, tăng 7%.

Nguyên nhân sụt giảm doanh thu không xuất phát từ mảng kinh doanh cốt lõi. Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2025, cho thấy doanh thu từ dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách của VNR đã tăng 8%, từ 2.623 tỷ lên 2.823 tỷ đồng. Sự sụt giảm tổng doanh thu đến từ mảng sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt , thông tin tín hiệu đường sắt giảm 18% từ 1.803 tỷ xuống còn 1.483 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2025, tổng tài sản của tổng công ty đạt 21.674 tỷ đồng, tăng 993 tỷ đồng, tương đương 5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng gần 589 tỷ đồng lên mức 1.985 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 5.111 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay là 994 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng hơn 1.000 tỷ, đạt 16.564 tỷ đồng.

Gần đây, VNR đã khai trương các đoàn tàu du lịch hạng sang. Ngày 10/5/2025, VNR đã khai trương đoàn tàu du lịch hạng sang “Hoa Phượng Đỏ”. Đoàn tàu hoa phượng đỏ gồm 20 toa được thiết kế hiện đại, có không gian nội thất sang trọng, hòa với lịch sử giao thoa kiến trúc, văn hóa đa dạng của thành phố cảng Hải Phòng.

Toa VIP 34 chỗ có giá dao động từ 250.000 - 300.000 đồng, tùy vào thời gian đặt vé trong tuần hoặc cuối tuần. Vé toa xe 56 chỗ có giá từ 150.000 - 180.000 đồng, hạng phổ thông từ 105.000 - 130.000 đồng, tùy thời điểm trong tuần. Ngoài ra trên đoàn tàu còn các toa phổ thông 64 chỗ, áp dụng giá vé linh hoạt.

Cuối năm ngoái, vào ngày 18/12/2024, chuyến tàu cao cấp SJourney Luxury - được giới thiệu là tàu hỏa hạng sang đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên. Đây là sản phẩm du lịch theo mô hình “tàu nghỉ dưỡng” (luxury train), lần đầu tiên được khai thác trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, với tổng thời gian di chuyển 8 ngày 7 đêm.

Đoàn tàu SJourney Luxury được thiết kế theo mô hình giới hạn số lượng hành khách, với chỉ khoảng 60 khách cho mỗi chuyến đi. Theo thông tin được đăng tải trên web, giá vé trọn gói cho một hành trình sẽ là khoảng 8.610 USD (hơn 225 triệu đồng) theo tỷ giá hiện tại.

Ngoài ra, trong tháng 5/2025, VNR đã khôi phục lại đôi tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung từ ga Gia Lâm đến Nam Ninh (Trung Quốc) và tổ chức chạy tàu thẳng từ ga Gia Lâm đến ga Bắc Kinh (Trung Quốc) và ngược lại.

Về giá vé, chặng Hà Nội – Nam Ninh có giá khoảng 1.000.000 đồng/vé/lượt, chặng Hà Nội – Bắc Kinh khoảng 9.378.000 đồng/vé/lượt.