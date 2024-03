Đợt rét đậm hiếm có ở miền Bắc bao giờ kết thúc?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (2/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ từ 12-15 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Chuyên gia khí tượng cho biết, đây không phải đợt rét cuối mùa kéo dài nhất trong nhiều năm qua tại khu vực trên. Trước đó, theo thống kê đã có những đợt rét kéo dài 10 ngày xảy ra vào giai đoạn của tháng 2 và tháng 3 năm 1996.

Cũng theo nhận định của chuyên gia, đợt rét khá đặc biệt và hiếm gặp. Khoảng 15-20 năm nay, miền Bắc mới đón một đợt rét đậm, rét hại diện rộng dài ngày như vậy (7-8 ngày) vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Nền nhiệt đợt rét đậm, rét hại này cũng rất thấp.

Tuy nhiên, hình thái thời tiết này không phải bất thường vì cuối tháng 2 vẫn đang là giai đoạn chính Đông nên miền Bắc vẫn có các đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống.

Đợt rét cuối mùa ở Bắc Bộ là đợt rét hiếm gặp nhưng không bất thường. Ảnh: Báo Tin tức

Theo dự báo từ 3/3, trời ấm dần lên. Từ 4-5/3, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng và phát triển nhanh về phía Đông khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ tăng nhanh, riêng khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, trong tháng 3, không khí lạnh vẫn tiếp tục hoạt động ở miền Bắc. Tuy nhiên, ít khả năng xảy ra các đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng như hiện nay.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/3

Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, Lai Châu - Điện Biên đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trong đó, phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc đêm mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 35-36 độ C.