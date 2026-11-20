Chỉ số Dow Jones mất 1.101,11 điểm, tương đương 2,19%, chốt phiên ở mức 49.097,06 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm khoảng 2%, xuống quanh 7.176 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 2,25%, xuống khoảng 23.879 điểm. Đây là phiên giảm thứ 6 liên tiếp của S&P 500, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 4/2024.

Mức độ lan rộng của đợt bán tháo là điều đáng chú ý nhất. Theo CNN, 29 trên 30 cổ phiếu thuộc Dow Jones chốt phiên trong sắc đỏ. Khoảng 93% cổ phiếu trong S&P 500 cũng giảm giá. Chỉ số biến động VIX, thường được gọi là "thước đo nỗi sợ" của Phố Wall, tăng 16,5%.

Nhóm công nghệ chịu áp lực nặng nhất. Cổ phiếu của AMD giảm 7,72%, còn 489,19 USD, sau khi quỹ bán khống Hunterbrook Capital công bố báo cáo cáo buộc nhà sản xuất chip này có rủi ro lớn liên quan tới Trung Quốc.

Theo báo cáo, nhà sản xuất máy chủ Trung Quốc IEIT vẫn tiếp tục nhận phần mềm điều khiển (firmware) của AMD sau khi đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Hunterbrook cũng cho rằng quy định xuất khẩu chặt hơn có thể ảnh hưởng tới mảng kinh doanh của AMD tại Singapore, đồng thời nêu vấn đề về các thỏa thuận tài chính giữa AMD với chính khách hàng của mình.

Hunterbrook công khai đang nắm vị thế bán khống cổ phiếu AMD. Về phía mình, AMD bác bỏ báo cáo, cho biết các cáo buộc đã mô tả sai hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ của công ty, đồng thời khẳng định tuân thủ luật pháp Mỹ. Đáng chú ý, trước giờ mở cửa, cổ phiếu AMD từng tăng khoảng 2,7%.

Các mã lớn khác như Nvidia, Micron và Broadcom cũng giảm. Ngoài nhóm AI, cổ phiếu tập đoàn bảo hiểm y tế UnitedHealth giảm hơn 5% trong phiên, đưa tổng mức giảm kể từ phiên thứ Sáu tuần trước lên gần 19%, kéo Dow Jones giảm mạnh theo.

Đáng chú ý, phiên bán tháo diễn ra ngay trong ngày Anthropic thực hiện thương vụ IPO lớn nhất lịch sử. Dù cổ phiếu công ty AI này tăng 17%, lên 97,17 USD, đà tăng vẫn không đủ vực dậy thị trường.

Áp lực còn đến từ triển vọng chính sách tiền tệ. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cảnh báo lạm phát đang lan rộng, đồng thời đề cập khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt khoảng 90% khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm.

Làn sóng bán tháo nhanh chóng lan sang châu Á trong sáng 20/11. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 có lúc giảm 4,5%. Đến 10 giờ sáng theo giờ Tokyo, chỉ số này mất 2.387,21 điểm, tương đương 4,02%, xuống 57.057 điểm. Topix giảm khoảng 2,7%.

Cổ phiếu SoftBank Group lao dốc 15%, Advantest giảm khoảng 10% và Tokyo Electron mất 7%. Riêng ba cổ phiếu này khiến Nikkei mất tổng cộng gần 1.379 điểm.

Tại Hàn Quốc, Kospi mở cửa giảm 4,08%. Đến 9 giờ 15 phút, chỉ số này giảm 183,5 điểm, tương đương 3,57%, xuống 4.954,39 điểm. Hai tập đoàn bán dẫn SK Hynix và Samsung Electronics cùng giảm hơn 5%.

Diễn biến trên phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng lớn đối với nhóm cổ phiếu AI, vốn dẫn dắt đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu thời gian qua. Riêng Nikkei 225 đã giảm khoảng 7% từ đầu tháng 11.

Theo CNN, CNBC, Japan Times