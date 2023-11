Dragon Capital bán hơn 4 triệu cổ phiếu MWG, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài bất ngờ đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu

Trong thông báo mới nhất, nhóm quỹ Dragon Capital đã báo cáo bán ra hơn 4,1 triệu cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.

Cụ thể, quỹ CTBC Vietnam Equity Fund bán ra 1,5 triệu cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 2 triệu cổ phiếu, Hanoi Investments Holdings Limited bán 1 triệu cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust bán gần 138 nghìn cổ phiếu. Ngược lại, Amersham Industries Limited mua vào 500 nghìn cổ phiếu.

Tổng cộng, sở hữu của nhóm Dragon Capital giảm từ 7,19% vốn (105 triệu cổ phiếu) xuống 6,9% vốn (101 triệu cổ phiếu). Giao dịch được thực hiện trong phiên 1/11. Tạm tính theo giá đóng cửa cùng phiên của MWG 35.100 đồng/cp (giảm sàn xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm), nhóm quỹ ngoại thu về khoảng 144 tỷ đồng.

Động thái bán ròng của Dragon Capital càng nới rộng đà bán ròng của khối ngoại tại cổ phiếu đầu ngành bán lẻ này. Tính từ đầu tháng 10, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng gần 24 triệu cổ phiếu MWG, tương đương giá trị bán ròng lên đến hơn 1.100 tỷ đồng. Điều này khiến MWG “hở” room ngoại khoảng 2%.

Đáng chú ý, ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu MWG. Thời gian giao dịch dự kiến trong khoảng từ 8/11 đến 7/12 với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, ông Nguyễn Đức Tài sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 36,13 triệu đơn vị, tỷ lệ 2,469%.

Chủ tịch Thế Giới Di Động đăng ký mua cổ phiếu trong bối cảnh MWG trong quãng chỉnh mạnh và vừa chỉ hồi phục đôi chút trong phiên cuối tuần. Chốt phiên 3/11, thị giá MWG đạt 38.950 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, số tiền ông Nguyễn Đức Tài cần chi để mua cổ phiếu khoảng 39 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 3 vừa qua, Thế Giới Di Động tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu quý 3 đạt 30.287 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,5% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 39 tỷ đồng, giảm đến 96% so với quý 3/2022.

Luỹ kế 9 tháng, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu đạt gần 87.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 78 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,5% và 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bán lẻ này mới thực hiện vỏn vẹn chưa đến 2% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2023 đề ra và đứng trước nguy cơ năm thứ 2 liên tiếp không kịp về đích.