Dragon Capital bán ròng 5,5 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital do bà Trương Ngọc Phượng làm đại diện, vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE) để báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 20/11/202, Dragon Capital đã thông qua 5 quỹ thành viên của mình để bán ra tổng cộng 5,5 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh. Cụ thể, quỹ Grinling International Limited bán ra 1,5 triệu cổ phiếu DXG, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra hơn 1,16 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ Saigon Investments Limited bán ra 837.334 cổ phiếu, quỹ Warcham Group Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu DXG.

Nguồn: DXG

Sau giao dịch này, lượng cổ phiếu DXG do Dragon Capital sở hữu giảm từ hơn 72,67 triệu cổ phiếu xuống hơn 67,17 triệu cổ phiếu, tương đương giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Tập đoàn Đất Xanh từ 10,0833% xuống 9,3201%.

Tạm tính theo giá cổ phiếu DXG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 20/11/2024 là 17.100 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital đã thu về 94,05 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Đất Xanh báo doanh thu thuần đạt 1.013 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 15% còn 505 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính hơn 13 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 7,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều được tiết giảm, lần lượt ở mức 105 tỷ đồng và 166 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý tăng 31% lên 105 tỷ đồng.

Đáng nói, DXG còn phải chịu phần lợi nhuận khác âm 12 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 2,5 tỷ đồng.

Kết quả, Đất Xanh báo lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 31 tỷ đồng, giảm 54%.

DXG giải trình, lợi nhuận quý 3 giảm so với cùng kỳ là do tốc độ bàn giao sản phẩm cho khách hàng chậm hơn. Doanh thu bán căn hộ và đất nền quý III/2024 đạt 597 tỷ đồng, so với mức hơn 1.000 tỷ đồng cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, Đất Xanh mang về tổng doanh thu gần 3.204 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng, tăng 63%. Kết quả này là do mức nền thấp khi quý I/2023, DXG lỗ hơn 100 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Đất Xanh ở mức gần 28.851 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. 48% tổng tài sản là hàng tồn kho chiếm 13.830 tỷ đồng, trong đó bất động sản dở dang chiếm hơn 11.300 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 716 tỷ đồng.

Các khoản phải thu chiếm 11.284 tỷ đồng, trong số này có 2.865 tỷ đồng ký quỹ ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản; tạm ứng đầu tư 2.418 tỷ đồng. DXG đang đầu tư 356 tỷ đồng vào các công ty liên doanh, liên kết.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Đất Xanh ở mức 13.216 tỷ đồng, giảm gần 1.400 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 983 tỷ đồng, giảm 44% so với đầu năm.