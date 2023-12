Dragon Capital: Lãi suất có thể giảm thêm, tác động tích cực đến thị trường chứng khoán năm 2024

Trong báo cáo mới công bố, Dragon Capital cho biết VN-Index đã có sự phục hồi tích cực khi tăng 8% trong tháng 11, sau khi đã giảm 16% trong tháng 9 và tháng 10. Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân đã được cải thiện sau sự suy yếu của DXY và Fed cho thấy dấu hiệu của việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Điều này giúp xoa dịu những lo ngại của nhà đầu tư về lãi suất và biến động của đồng VND.

Sau khi những lo ngại về tỷ giá đã giảm bớt, NHNN đã ngừng phát hành tín phiếu từ ngày 9 tháng 11 và bơm ròng thêm khoảng 7,5 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng. Với việc lãi suất tiền gửi của một số ngân hàng quốc doanh đã ở mức 4,8% tương đương với đợt trước dịch Covid và lượng tiền gửi dồi dào trong hệ thống đã giải thích cho việc thanh khoản tăng 16,8% so với tháng trước.

Nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển từ tiền gửi sang các kênh khác có lợi nhuận cao hơn trên thị trường vốn. Đã có một sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong tháng vừa qua, với các cổ phiếu nhóm Mid-cap có hệ số beta cao đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Điều này đã diễn ra suốt phần lớn thời gian biến động của thị trường trong năm nay,với việc cổ phiếu các tập đoàn như VIC và MSN có hiệu suất thấp hơn 25% so với VN-Index trong khi các cổ phiếu mid-cap có hiệu suất cao hơn đến 25%.

Do đó, việc tăng giá lên đến 30% của các cổ phiếu chứng khoán và nguyên vật liệu không phải là hiếm khi thị trường hồi phục. Ngành ngân hàng, nhóm vốn hóa lớn, lại trải qua một giai đoạn hiệu suất thấp, mặc dù tất cả các cổ phiếu trong nhóm này đều tăng giá nhưng với mức tăng thấp hơn so với chỉ số chung. Nguyên nhân có thể là do các ngân hàng vẫn gặp khó khăn do tốc độ mở rộng biên lãi ròng (NIM) chậm hơn so với dự kiến và tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 8,3%.

Luật Nhà ở được thông qua đã mang lại lợi ích tích cực cho các doanh nghiệp bất động sản bằng việc loại bỏ yêu cầu bắt buộc phải có 20% nhà ở xã hội đối với các dự án. Tuy nhiên, việc trì hoãn thông qua Luật Đất đai sửa đổi có nghĩa là các doanh nghiệp có thể sẽ phải chờ đợi để có hướng dẫn chi tiết hơn về quyền sử dụng đất trong thời gian tới. Mặc dù quy định chặt chẽ hơn, nhưng Dragon Capital tin rằng Luật đất đai sửa đổi sẽ tạo ra sự minh bạch và giúp các doanh nghiệp bất động sảncó sản phẩm chất lượng cao, cạnh tranh hơn và có lợi nhuận tốt hơn trong dài hạn.

Lãi suất có thể giảm thêm 50 điểm cơ bản tác động tích cực đến chứng khoán năm 2024

Những cuộc gặp và trao đổi với các doanh nghiệp trong giai đoạn cuối năm đã cho thấy sự đồng thuận cao rằng nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi từ vùng đáy của nửa đầu năm 2023. Các ngân hàng mà Dragon Capital đã trò chuyện đều cho thấy sự lạc quan về việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vào cuối tháng 12 nhằm đạt mục tiêu 12%. Họ cũng dự đoán nhu cầu tín dụng sẽ tăng mạnh từ ngành sản xuất trong năm 2024, phản ánh sự phục hồi kinh tế một cách tổng thể.

Các chương trình ưu đãi lãi suất cạnh tranh từ các ngân hàng có thể khiến lãi suất giảm thêm 50 điểm cơ bản, góp phần vào việc ổn định thị trường chứng khoán trong năm 2024. Ngành vật liệu và bất động sản cũng ghi nhận những kết quả lạc quan khi HPG đã có sự tăng vọt về doanh số bán hàng trong tháng 11 hơn 50%, trong khi đó các doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM cũng ghi nhận sự tăng trưởng về đơn cọc nhà.

Các công ty liên quan đến FDI cũng ghi nhận sự quan tâm tăng vọt của các nhà đầu tư nước ngoài với lĩnh vực bán dẫn sau khi Việt Nam nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Dragon Capital hy vọng sẽ có những kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán giữa các tập đoàn lớn của Mỹ và các đối tác trong nước trong thời gian tới. Nhìn chung, những phản hồi cho thấy rằng mặc dù kì vọng về lợi nhuận và biên lợi nhuận còn chưa rõ ràng, năm 2024 dường như sẽ chứng kiến sự phục hồi trong doanh số bán hàng của các công ty thuộc phạm vi nghiên cứu, giúp tác động tích cực đến dòng tiền của họ.