Dự án 1,5 tỷ USD Trump International Hưng Yên: KBC đã rót hơn 425 tỷ đồng, cần chờ bao nhiêu năm nữa?

07-12-2025 - 08:07 AM | Doanh nghiệp

Dự án 1,5 tỷ USD Trump International Hưng Yên: KBC đã rót hơn 425 tỷ đồng, cần chờ bao nhiêu năm nữa?

Dù đã chi hơn 425 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, dự án 1,5 tỷ USD hợp tác với Tập đoàn Trump được KBSV dự báo cần lộ trình 5 năm để hoàn thiện pháp lý và vận hành thương mại.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2025 vừa công bố của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) đã chính thức hé lộ những con số tài chính cụ thể đầu tiên liên quan đến dự án Trump International Hưng Yên.

Tại danh mục hàng tồn kho, Kinh Bắc ghi nhận giá trị đầu tư 425,4 tỷ đồng vào "Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân gôn Khoái Châu".

Dự án 1,5 tỷ USD Trump International Hưng Yên: KBC đã rót hơn 425 tỷ đồng, cần chờ bao nhiêu năm nữa?- Ảnh 1.

Dự án này có quy mô lên tới 990ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, được định vị là dự án trọng điểm, đóng vai trò đòn bẩy cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá rằng với quy mô diện tích lớn, dự án đòi hỏi thời gian chuẩn bị pháp lý và đầu tư hạ tầng kéo dài.

Dự án 1,5 tỷ USD Trump International Hưng Yên: KBC đã rót hơn 425 tỷ đồng, cần chờ bao nhiêu năm nữa?- Ảnh 2.

Ông Eric Trump, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trump Organization trong lễ khởi công dự án  - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dựa trên tiến độ giải phóng mặt bằng và dòng tiền hiện tại, đơn vị phân tích dự báo dự án sẽ bắt đầu đi vào kinh doanh và đóng góp doanh thu trong giai đoạn 2030 - 2050. Như vậy, theo đánh giá của KBSV, nhà đầu tư cần chờ đợi khoảng 5 năm nữa để thấy được hiệu quả thương mại thực tế từ cái bắt tay với tập đoàn mang tên Tổng thống Mỹ.

Trước khi "siêu dự án" này đi vào vận hành, bức tranh tài chính của Kinh Bắc trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào quỹ đất khu công nghiệp hiện hữu. Số liệu trên báo cáo tài chính quý III/2025 cho thấy doanh thu của KBC đạt 1.347 tỷ đồng, tăng 42% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 312 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Dự án 1,5 tỷ USD Trump International Hưng Yên: KBC đã rót hơn 425 tỷ đồng, cần chờ bao nhiêu năm nữa?- Ảnh 3.

Dự án 1,5 tỷ USD Trump International Hưng Yên: KBC đã rót hơn 425 tỷ đồng, cần chờ bao nhiêu năm nữa?- Ảnh 4.

Kết quả kinh doanh KBC. Nguồn: cafef

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc bàn giao đất thương phẩm tại các khu công nghiệp trọng điểm. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng ba con số với doanh thu đạt 5.039 tỷ đồng (tăng 153%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.563 tỷ đồng (tăng 293%), hoàn thành gần 49% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dự án 1,5 tỷ USD Trump International Hưng Yên: KBC đã rót hơn 425 tỷ đồng, cần chờ bao nhiêu năm nữa?- Ảnh 5.

Để khỏa lấp khoảng trống tăng trưởng trong giai đoạn chờ dự án Trump Hưng Yên, KBSV dự báo Khu đô thị Tràng Cát sẽ trở thành động lực chính cho mảng bất động sản thương mại của Kinh Bắc từ năm 2026. Doanh số bán buôn tại dự án Tràng Cát trong năm 2026 ước tính có thể đạt 20ha, tương ứng mang về khoảng 4.620 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động bàn giao đất khu công nghiệp trong hai năm tới (2025-2026) được dự báo duy trì ổn định với diện tích lần lượt là 110ha và 80ha.

Một điểm đáng lưu ý trong cơ cấu tài chính của Kinh Bắc là áp lực đòn bẩy đang gia tăng mạnh để phục vụ cho các đại dự án. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) của doanh nghiệp đã vọt lên mức 27.007 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với con số hơn 10.112 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tỷ lệ Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu theo đó cũng tăng mạnh từ mức 0,5 lần lên 1,04 lần. Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư cho dự án Hưng Yên và các khu công nghiệp mới cần duy trì liên tục, việc cân đối dòng tiền và quản trị chi phí lãi vay sẽ là bài toán trọng yếu đối với ban lãnh đạo Kinh Bắc trong giai đoạn 5 năm tới.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

