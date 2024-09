Dự án An Huy Mỹ Việt đoạt giải Best Township Heritage Landscape Design Vietnam 2024

Giải thưởng này tôn vinh những thành tựu nổi bật trong thiết kế cảnh quan, đặc biệt là khả năng tái hiện tinh tế các di tích lịch sử và văn hóa của công viên chủ đề An Huy Mỹ Việt, mang đến một không gian độc đáo và giàu ý nghĩa nhân văn cho cộng đồng.

Hạng mục Best Township Heritage Landscape Design Vietnam 2024 đánh giá dựa trên thế mạnh thiết kế cảnh quan, trong đó đặc biệt nổi bật là công viên chủ đề An Huy Mỹ Việt rộng 6ha với mức đầu tư lên đến 250 tỷ đồng: Công viên Di sản An Huy Mỹ Việt mang dáng dấp của bản đồ đất nước Việt Nam. Trên mảnh đất hình chữ S, An Huy Mỹ Việt tái hiện các công trình di tích văn hóa và lịch sử tiêu biểu của quốc gia, bao gồm chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn Hà Nội, cổng Nghi Môn Huế, tháp bà Ponagar Nha Trang, nhà Rông Tây Nguyên, Chợ Bến Thành Thành phố Hồ Chí Minh và tượng đài Long An Trung Dũng Kiên Cường. Công trình mang tính biểu tượng độc đáo, không chỉ của tỉnh Long An mà còn của cả Việt Nam nói chung.

Công viên di sản An Huy Mỹ Việt được thiết kế với nhiều công trình di sản tiêu biểu của Việt Nam

Khu đô thị An Huy Mỹ Việt tọa lạc tại mặt tiền Tỉnh Lộ 9, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An - nơi được xem là "dấu gạch nối" giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Khu vực Đức Hòa, với vị trí liền kề trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu kết nối vô cùng thuận lợi với các vùng đô thị thông qua các tuyến giao thông huyết mạch.

Dự án được quy hoạch trên quy mô lớn, tích hợp nhiều tiện ích và kiểu mẫu nhà ở hiện đại. Thiết kế mặt bằng chú trọng đến sự sang trọng và tiện nghi cho cư dân tương lai, đồng thời mang đến sự đa dạng trong lựa chọn nhà ở, bao gồm đất nền liền kề, shophouse, biệt thự và chung cư. Mỗi loại hình bất động sản đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tạo ra một môi trường sống tiện nghi và hiện đại.

Không gian sống xanh và tiện nghi xứng tầm

Khu đô thị An Huy Mỹ Việt được thiết kế với không gian mở và các vườn hoa phân tán, tạo ra các khu vực nghỉ ngơi, thư giãn và tiện ích cho cư dân. Các tiện ích này bao gồm khu vực thể thao và tuyến đường đi bộ, đáp ứng nhu cầu tận hưởng một cuộc sống trong lành và an nhiên tại nơi đây.



Khu đô thị Di sản An Huy Mỹ Việt là kết quả của sự thiết kế chuyên nghiệp từ các kiến trúc sư hàng đầu, với ý tưởng đầy tâm huyết của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Mục tiêu chung là xây dựng một dự án xanh với hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, cao cấp và khép kín, đáp ứng toàn diện nhu cầu của cư dân về ẩm thực, mua sắm, thư giãn, giải trí, thể thao, làm đẹp cũng như du lịch và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, Khu đô thị di sản An Huy Mỹ Việt chú trọng phát triển giáo dục, chia sẻ với các bậc phụ huynh vì một tương lai tươi sáng cho trẻ em. Dự án cam kết cung cấp môi trường phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho thế hệ tương lai thông qua các trường mầm non và hệ thống trường cấp 1, 2, 3 tại dự án và Huyện Đức Hòa.

An Huy Mỹ Việt được bao quanh bởi một mạng lưới các tiện ích ngoại khu và các khu công nghiệp lớn đang hoạt động. Dự án có tổng diện tích 60ha, trong đó diện tích dành riêng cho hạ tầng và không gian cây xanh lên đến 60%. Bên trong khu đô thị, có đa dạng các loại hình bất động sản, bao gồm căn hộ, nhà phố, biệt thự và Shophouse, được chia thành ba phân khu, mỗi phân khu vẫn có không gian riêng dành cho phát triển cây xanh, công viên, hồ cảnh quan.

Dự án An Huy Mỹ Việt không chỉ mang đến một không gian sống hiện đại, tiện nghi mà còn thể hiện sự đầu tư nghiêm túc vào việc lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa của đất nước. Với những giá trị đặc biệt của mình, An Huy Mỹ Việt đã vinh dự nhận giải thưởng "Best Township Heritage Landscape Design Vietnam 2024," một sự công nhận cho những nỗ lực của sự khác biệt. Giải thưởng này khẳng định vị thế của dự án như một biểu tượng mới của khu vực Đức Hòa, đồng thời thể hiện cam kết phát triển bền vững và tôn vinh giá trị văn hóa trong mỗi thiết kế của dự án, đúng với tinh thần An Huy Mỹ Việt "Thiên nhiên giao hòa – Tinh hoa hội tụ".