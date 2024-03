Dự án Elite Hill có gì đặc biệt khiến nhiều nhà đầu tư muốn sở hữu?

Được kiến tạo bởi chủ đầu tư Công ty CP NTF Hoàng Phát, dự án Elite Hill đang trở thành cái tên sáng giá trên thị trường BĐS phía Tây Bắc. Đây là khu đô thị tích hợp tại trung tâm thành phố Sơn La, được ví như "tâm điểm hội tụ tinh hoa" với vị thế thượng lưu, hạ tầng cao cấp, tiện ích đẳng cấp,… Mỗi yếu tố ấy chính là một nốt nhạc tinh hoa góp vào bản hòa ca thịnh vượng mang tên dự án Elite Hill

Sở hữu địa thế "tựa sơn hướng thuỷ, tả thanh long, hữu bạch hổ" giữa trung tâm thành phố Sơn La

Dự án Elite Hill (khu đô thị Pột Nọi, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La) tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Sơn La – đường Văn Tiến Dũng (tổ 1, phường Chiềng Cơi) và chỉ cách tuyến đường trọng điểm Võ Nguyên Giáp chỉ 100m. Từ đây có thể dễ dàng di chuyển đến các cơ quan hành chính, trường học,... và các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh của Sơn La như Quảng trường Tây Bắc (600m), thung lũng hoa ban (2,5km),…, nơi đảm bảo yếu tố cận thị, cận giang, cận lộ.

Vị trí của dự án Elite Hill cũng được ví như "tọa độ kép" khi không chỉ thuộc khu vực trung tâm mà còn nằm ở đầu phân khu phía Tây Nam – cửa ngõ mới để vào thành phố Sơn La. Trong những năm tới, thành phố sẽ tập trung phát triển về phía Tây Nam và dự án Elite Hill cũng là dự án tiên phong có mặt tại phân khu này, mở ra tiềm năng tăng giá vượt trội cho những nhà đầu tư biết nắm bắt thời cơ. Cộng hưởng với đó, tỉnh Sơn La cũng đang đẩy mạnh dự án cải tạo Cảng hàng không Nà Sản, dự án cao tốc Hòa Bình – Sơn La,... giúp dự án vốn đã có vị trí thuận lợi sẽ càng sáng giá hơn trong tương lai.

Đặc biệt, dự án còn sở hữu vị thế "tựa sơn hướng thủy, tả thanh long, hữu bạch hổ" khi nằm trên đồi cao, được bao bọc bởi những ngọn núi hùng vĩ. Ngoài việc hưởng trọn tầm nhìn đắt giá cùng khí hậu trong lành mát mẻ quanh năm, địa thế này còn được cho là mang ý nghĩa vượng khí đến gia chủ về mặt phong thủy.

Tích hợp sân Golf tiên phong tại Sơn La cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền

Là khu đô thị tích hợp đa tiện ích, dự án Elite Hill mang đến "hệ sinh thái" hơn 50 tiện ích chuẩn "all in one" vô cùng đẳng cấp cho giới tinh hoa.

Nổi bật trong số đó là sân Golf mới tại Sơn La với cơ sở vật chất, dịch vụ chất lượng chuẩn quốc tế. Ước tính hiện nay Sơn La có khoảng 500 Golfer, khi sân Golf này chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo sân chơi mới cho các Golfer trải nghiệm cảm giác thật, độc đáo tại Sơn La. Đồng thời, sân Golf của dự án Elite Hill cũng góp phần thúc đẩy phong trao Golf của địa phương, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách đến thành phố Sơn La và gia tăng cơ hội kinh doanh, đầu tư cho những ai sở hữu BĐS tại dự án Elite Hill.

Mong muốn mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, thoải mái nhất có thể, nội khu dự án còn được tích hợp đa dạng tiện ích và dịch vụ khác như: Bể bơi vô cực ngắm trọn cảnh sắc thành phố Sơn La; Elite Central Square – điểm tổ chức các sự kiện văn hóa với sức chứa đến 10.000 người; Elite Plaza – Trung tâm thương mại được ví như "thiên đường" mua sắm bất tận; Hệ thống Gym Spa cao cấp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thư giãn;…

Có thể nói, sự xuất hiện của dự án Elite Hill đã góp phần hoàn thiện những tiện ích cao cấp cho thành phố Sơn La, hứa hẹn sẽ trở thành điểm mua sắm và vui chơi, giải trí sôi động hàng đầu, thu hút đông đảo cư dân lẫn du khách các vùng lân cận.

Tiên phong phát triển loại hình BĐS vừa ở vừa kinh doanh tại Sơn la

Dự án Elite Hill là một trong những dự án hiếm hoi tại Sơn La sở hữu tiềm năng "sinh lời kép" khi có thể vừa ở vừa kinh doanh. Giữa bối cảnh thị trường BĐS Sơn La còn khá thiếu vắng những dự án theo mô hình này, dự án Elite Hill lại càng được giới đầu tư săn đón mạnh mẽ.

Theo đó, 100% căn hộ tại dự án đều có 2 mặt tiền rộng thoáng, vừa lý tưởng để an cư lại vừa thuận lợi để khai thác kinh doanh thương mại, dịch vụ, cho thuê,.. nhờ khả năng tiếp cận cùng lúc khách hàng ở cả hai phía.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp của dự án Elite Hill ngoài việc mang lại cuộc sống tiện nghi cho cư dân còn thu hút lượng lớn khách hàng vãng lai đến vui chơi, trải nghiệm. Tệp khách lớn này chính là "đòn bẩy" tạo sức bật kinh doanh cho những chủ sở hữu căn hộ dự án Elite Hill.

Với loạt điểm sáng trên, dự án Elite Hill đẳng cấp không chỉ là "miền đất hứa" cho những người đang tìm kiếm chốn an cư viên mãn mà còn với cả những nhà đầu tư muốn lựa chọn kênh trú ẩn an toàn nhưng vẫn tiềm năng cho dòng tiền của mình.

