Dự án gần 11.000 tỷ của Phát Đạt tại Bình Dương được phê duyệt quy hoạch, cổ phiếu tăng kịch trần trong phiên 13/10

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa cho biết toàn bộ dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

Cụ thể, ngày 10/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Thuận An đã có Quyết định số 5317/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, vào ngày 14/9/2023, Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 cũng đã được phê duyệt quy hoạch 1/500.

Trong đó, Dự án Thuận An 1 có diện tích 1,8 ha, chiều cao tòa nhà tối đa là 39 tầng cao và 3 - 4 tầng hầm, dự kiến số lượng căn hộ tối đa là 3.133 căn. Dự án Thuận An 2 có diện tích 2,6 ha, chiều cao tòa nhà tối đa là 39 tầng cao và 3 - 4 tầng hầm, dự kiến số lượng căn hộ tối đa là 3.500 căn và 17 căn nhà ở liền kề với chiều cao tối đa 5 tầng.

Dự án nằm tại ngay mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, trung tâm thành phố Thuận An, dự án dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp; cụm công nghiệp lớn nhất Bình Dương như Vsip, Đồng An, Việt Hương…

Đây là dự án trọng điểm của Phát Đạt trong năm 2024. Với tốc độ hoàn thiện pháp lý nhanh như hiện tại, dự án đang được khách hàng và nhà đầu tư kỳ vọng sẽ sớm triển khai, góp phần “hâm nóng” thị trường bất động sản khu vực.

Dự án Thuận An 1 do Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Thiên Long là chủ đầu tư. Dự án Thuận An 2 do Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Hòa Phú là chủ đầu tư. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Bất động sản Phát Đạt, tại thời điểm 30/6/2023 ghi nhận Thiên Long và Hoà Phú là hai công ty con gián tiếp, Bất động sản Phát Đạt nắm tới 99,9% vốn và quyền biểu quyết tại hai công ty này.

Được biết, Dự án Thuận An 1 và 2 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.800 tỷ đồng. Dự án sẽ cung ứng ra thị trường số lượng lớn sản phẩm căn hộ, shophouse, nhà phố liên kế.

Được biết, trong ngày Phát Đạt đón nhận thông tin tốt cổ phiếu PDR của Phát Đạt đã tăng kịch trần 6.98% lên mức giá 26.050 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 13/10.