Dự án khu dân cư gần 1.500 tỷ đồng tại Long An "về tay" liên danh Thắng Lợi Group - HACC1

Đây là dự án khu dân cư có diện tích xây dựng khoảng 9,2 ha, được xây dựng tại thị trấn Cần Giuộc, Long An. Trong đó, diện tích đất ở xây dựng khoảng 3,1 ha, cung cấp 366 căn nhà liền kề, nhà biệt thự, nhà phố thương mại. Ngoài ra còn dành gần 0,5 ha để xây dựng nhà ở xã hội.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.454 tỷ đồng, quy mô dân số gần 1.500 người. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo quyết định phê duyệt, tỷ lệ vốn góp tại dự án này là 291 tỷ đồng, trong đó Thắng Lợi Group sẽ góp 247 tỷ (85%) và HACC1 góp 44 tỷ đồng (15%).

Tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư đến hết quý 3/2024 hoàn thành thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; bồi thường giải phóng giải phóng mặt bằng; giao đất, cho thuê đất, đánh giá tác động môi trường. Hoàn thành rà phá bom mìn; chuẩn bị mặt bằng; khảo sát xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán; cấp phép xây dựng; triển khai thi công xây dựng. Hoàn thành quyết toán dự án, bảo hành công trình, chủ đầu tư bàn giao hạ tầng kỹ thuật.

Được biết, Thắng Lợi Group tiền thân là CTCP Địa ốc Thắng Lợi thành lập vào năm 2010, có trụ sở đặt tại quận 6, TP HCM. Đến năm 2016, doanh nghiệp tái cấu trúc và hoạt động theo mô hình group và đến 2021 chuyển sang mô hình kinh tế tập đoàn.

Từ năm 2012, Thắng Lợi đã bắt đầu đầu tư vào Long An. Đến nay, doanh nghiệp đã sở hữu nhiều dự án tại đây, như khu đô thị The Diamond City, The Sol City, Lạc Tấn West Market, tổ hợp trung tâm thương mại J-Dragon, Galaxy Hải Sơn...

Còn CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (HACC1), đây là doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp), được thành lập vào năm 2005, có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại Hà Nội, HACC1 được biết đến là chủ đầu tư một số dự án như Khu chung cư C4 - Từ Liêm; dự án nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại – Times Tower; chung cư cao tầng N03 - T5 thuộc khu Ngoại giao đoàn.