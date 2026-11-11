Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng

| | Bất động sản

Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh thêm hơn 300 tỷ đồng, gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến hết quý II/2027 do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng.

Theo quyết định điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án đường Tam Trinh được nâng từ 4.312,8 tỷ đồng lên mức 4.627,1 tỷ đồng.

Toàn bộ phần vốn dội lên nằm ở chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tăng từ 3.883,9 tỷ đồng lên 4.169,5 tỷ đồng) cùng chi phí dự phòng phát sinh. Các khoản mục về xây lắp, quản lý dự án và tư vấn đầu tư được giữ nguyên. Nguồn vốn thực hiện được trích 100% từ ngân sách thành phố.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng- Ảnh 1.

Sau nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án mở rộng đường Tam Trinh được tăng vốn lên hơn 4.600 tỷ đồng và lùi tiến độ hoàn thành đến quý II/2027.

Dự án mở rộng trục Tam Trinh có chiều dài hơn 3,5 km, mặt cắt ngang 40 m, chạy qua địa bàn ba phường gồm Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Dù được thành phố phê duyệt chủ trương từ năm 2012, dự án đã phải trải qua nhiều lần điều chỉnh (vào các năm 2016, 2023 và 2026) và mãi đến năm 2024 mới khởi công.

Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá việc dự án kéo dài hơn một thập kỷ đã làm giảm hiệu quả đầu tư. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng đội vốn và trễ hẹn nằm ở khâu giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng diện tích thu hồi đất gần 61.000 m2, ảnh hưởng trực tiếp đến 1.604 hộ dân và 18 tổ chức. Đến giữa năm 2026, công tác bàn giao mặt bằng mới cơ bản hoàn tất nhưng thực tế vẫn tồn đọng nhiều vướng mắc.

Cụ thể, chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm việc xác định nguồn gốc đất và chính sách bồi thường đối với 55 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mai giao tại phường Tương Mai, cùng một số thửa đất chưa rõ hồ sơ tại phường Vĩnh Tuy. Sự chậm trễ này khiến chi phí đền bù về đất, tài sản, cây cối tăng thêm hơn 280 tỷ đồng, buộc dự án phải lùi tiến độ sang quý II/2027 thay vì mốc năm 2026 như kế hoạch cũ.

Về hiện trạng trên công trường, dù đã nhận bàn giao phần lớn mặt bằng từ tháng 6/2026, khối lượng thi công thực tế hiện mới đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang tổ chức thi công cuốn chiếu 6 đoạn tuyến với tổng chiều dài 875 m phía trái tuyến, hoàn thiện hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, lát vỉa hè và đang đúc tường chắn bê tông dọc bờ sông Kim Ngưu.

Trước thực trạng dự án thi công kéo dài, cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, khẩn trương lập biểu đồ tiến độ chi tiết và tập trung nguồn lực đẩy nhanh xây lắp. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các phường tháo gỡ dứt điểm rào cản mặt bằng, chốt phương án đền bù đồng thuận để tránh phát sinh khiếu kiện.

Bên cạnh đó, do đường Tam Trinh là trục giao thông huyết mạch có mật độ phương tiện dày đặc, chủ đầu tư và nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông để phân luồng linh hoạt, rút ngắn tối đa thời gian chiếm dụng mặt đường, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực.

Theo Phùng Linh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đà Lạt dự kiến xây 6 tuyến tàu điện dài hơn 101km, kết nối sân bay Liên Khương với loạt điểm du lịch nổi tiếng, khôi phục tuyến đường sắt 84km

Đà Lạt dự kiến xây 6 tuyến tàu điện dài hơn 101km, kết nối sân bay Liên Khương với loạt điểm du lịch nổi tiếng, khôi phục tuyến đường sắt 84km Nổi bật

Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2

Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2 Nổi bật

Việt Nam có một nơi quanh năm mát mẻ chỉ 20 độ, được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên, sắp có cao tốc, sân bay và khu đô thị nghìn tỷ của Sun Group

Việt Nam có một nơi quanh năm mát mẻ chỉ 20 độ, được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên, sắp có cao tốc, sân bay và khu đô thị nghìn tỷ của Sun Group

11:33 , 11/11/2026
Gợi ý mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp, đáng xây năm 2026

Gợi ý mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum đẹp, đáng xây năm 2026

11:29 , 11/11/2026
TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép

11:23 , 11/11/2026
Cảnh báo nguy cơ khiếu nại phức tạp tại địa phương có nhiều dự án thu hồi đất

Cảnh báo nguy cơ khiếu nại phức tạp tại địa phương có nhiều dự án thu hồi đất

11:15 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên