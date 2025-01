Dự án tòa tháp 88 tầng cao nhất Việt Nam được gỡ vướng

Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM vừa công bố việc tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án, trong đó có dự án Empire City với tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức).

Toàn cảnh dự án Empire City với tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, Khu phức hợp Tháp Quan sát (Empire City) thuộc Khu chức năng dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm của Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương sẽ được cấp sổ đỏ, được đóng tiền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Ngoài ra, còn có 4 dự khác cũng được tháo gỡ, gồm Khu phức hợp thông minh thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC làm chủ đầu tư, khu đất 14,8 ha tại phường An Phú (TP.Thủ Đức) do Công ty Nguyên Phương làm chủ đầu tư, khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ quận 7 của chủ đầu tư là Công ty Hưng Lộc Phát, dự án Khu thương mại căn hộ I-Home (quận Gò Vấp) do CT Group làm chủ đầu tư.

Dự kiến sau khi được gỡ vướng , 5 dự án trên sẽ giúp bổ sung vào nguồn thu ngân sách thành phố hơn 18.000 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư dự án Empire City "kêu cứu" vì thủ tục hành chính quá chậm và việc không được cấp sổ đỏ cho các khu đất đã mua.

Trong văn bản gửi đến UBND TPHCM và các sở ngành liên quan, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cho biết đã thực hiện xong việc thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất của dự án từ năm 2017, thi công toàn bộ hạ tầng khu đất được giao, đã xây dựng xong 3 cụm chung cư phức hợp… với tổng vốn đầu tư đã giải ngân khoảng 13.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhiều năm qua, công ty gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư và đất đai để triển khai giai đoạn 2 do chờ các cấp giải quyết các nội dung kết luận về Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ.

Việc chậm được cấp sổ đỏ cho các khu đất tại Thủ Thiêm mà công ty đã đóng đủ tiền sử dụng đất ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đầu tư kinh doanh của dự án và thời gian thực tế sử dụng đất ngắn hơn.

Cận cảnh tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Do đó, Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương đề nghị UBND TPHCM và các sở ngành ưu tiên cấp phép cho dự án MU8 lô 2-18. Cấp sổ đỏ cho dự án bởi đã nhiều năm sau khi hoàn thành đóng tiền sử dụng đất là gần 3.600 tỷ đồng, nhưng công ty mới chỉ được cấp sổ đỏ cho 3 lô đất trên tổng số 9 lô đất được giao.

Để có đủ điều kiện triển khai dự án theo tiến độ đầu tư được duyệt và giải quyết quyền lợi chính đáng, hợp pháp của chủ đầu tư, doanh nghiệp này đã nhiều lần gửi công văn kiến nghị đến UBND TPHCM chấp thuận cấp sổ đỏ cho các lô đất còn lại hoặc sớm giải quyết cấp trước một số lô đất, cụ thể là lô đất 2-13 và 2-18 theo thông báo của Văn phòng UBND TPHCM năm 2019.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương cam kết, ngay sau khi được cấp sổ đỏ cho các lô đất và hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục xây dựng cơ bản trong phê duyệt và cấp phép theo kiến nghị, sẽ thực hiện các hạng mục còn lại của dự án, bao gồm xây dựng tòa tháp văn phòng trung tâm tài chính quốc tế và triển khai tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng trong thời gian sớm nhất.