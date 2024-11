Dự án tỷ đô Lumi Hanoi khởi công – Lộ diện “bộ ba” nhà thầu xây dựng

Ba công ty xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương cùng nhau đảm nhận vai trò tổng thầu triển khai các hạng mục kết cấu thân, hoàn thiện (hầm và thân), hoàn thiện nội thất sảnh và hành lang điển hình, hệ thống MEP, façade, hạ tầng, cảnh quan (landscape)… cho toàn bộ dự án Lumi Hanoi – dự án có vị thế đắt địa bậc nhất tại phía Tây Hà Nội – trung tâm mới sôi động bật nhất Thủ đô.

ông Alwin Low – đại diện CapitaLand nhấn mạnh vai trò then chốt của Newtecons, Ricons và SOL E&C trong việc hiện thực hóa dự án Lumi Hanoi.

Không quá ngạc nhiên, khi hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương được chủ đầu tư khó tính từ Singapore "chọn mặt gửi vàng". Chỉ trong thời gian ngắn, ông Nguyễn Bá Dương đã xây dựng hệ sinh thái xây dựng với tổng doanh thu hơn 1 tỷ đô mỗi năm, bất chấp bối cảnh khó khăn của thị trường xây dựng.

Đáng chú ý, trong năm 2023, cùng liên danh Vietur, hệ sinh thái ông Nguyễn Bá Dương đã trúng gói thầu 35.000 tỷ của dự án Sân bay Long Thành. Hiện tại, cả 3 công ty xây dựng Newtecons, Ricons, SOL E&C đều thuộc TOP 5 Tổng thầu uy tín trong bảng xếp hạng Vietnam Report.

Với Newtecons, trong năm 2023, doanh thu công ty đạt 11.480 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Newtecons là đơn vị thi công nhiều dự án lớn như Masteri Waterfront, The Nine, T&T City Millennia, Flora Mizuki, Sora Gardens,…. Và là tổng thầu thi công khu căn hộ hàng hiệu quốc tế Marriott Residences tại dự án Grand Marina, Saigon của chủ đầu tư Masterise Homes.

Tương tự, Ricons cũng đạt mức doanh thu và lợi nhuận đáng nể. Công ty này vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu đạt 2.033 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ), lãi ròng 78 tỷ (tăng gấp 16 lần cùng kỳ). Mới đây, Ricons vừa bắt tay Gamuda Land khởi công dự án Elysian của với tổng giá trị gói thầu lên đến gần 2.500 tỷ đồng.

Riêng SOL E&C, chỉ trong 3 năm kể từ khi đổi tên công ty, doanh nghiệp đã 02 lần được Vietnam Report vinh danh là doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất ngành xây dựng vào năm 2022 và 2024. Lớn nhanh như 'thánh gióng' trong mảng xây dựng, doanh thu của SOL E&C đã tăng gấp 9 lần, chỉ trong chưa đầy bốn năm. Trong đó, năm 2023, SOL E&C đạt mốc doanh thu gần 4.200 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện là tổng thầu thiết kế và thi công hàng loạt dự án có yêu cầu rất cao về kỹ thuật cho các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam như Coca-Cola, TTI Group, Tetra Pak, Nestlé, Cainiao Network (thành viên tập đoàn Alibaba), SPX Express (Shopee), Fraser Property,…

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch sáng lập SOL E&C cam kết dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và tính bền vững.

Hiện, ngoài 3 doanh nghiệp tổng thầu xây dựng (Newtecons, SOL E&C, Ricons), hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương còn bao gồm 1 nhà thầu thi công facade (BM Windows), 1 nhà thầu nội thất (Boho Decor) và 1 công ty quản lý thiết kế (DB), tổng nhân sự của 6 công ty là hơn 3.000 nhân viên, bao gồm các chuyên gia nước ngoài, kỹ sư BIM và đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư giàu kinh nghiệm sẽ mang đến những công trình chất lượng vượt trội cho các Khách hàng.

Dự án Lumi Hanoi chính thức khởi công, sáng 11/11.

Lumi Hanoi được khởi công xây dựng trong bối cạnh thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi. Dự án tọa lạc trên khu đất có diện tích gần 5,6 ha, cung cấp khoảng 4.000 căn hộ thuộc 9 tòa tháp từ 29 đến 35 tầng.

Lumi Hanoi dự kiến cung cấp khoảng 4.000 căn hộ ra thị trường khi bàn giao. Ảnh phối cảnh.

Được định vị ở phân khúc cao cấp, Lumi Hanoi hướng đến mục tiêu phát triển đô thị hóa bền vững, mang đến không gian sống và tiện ích đáp ứng thị hiếu thế hệ khách hàng mới. Lumi Hanoi đã chiến thắng 03 giải thưởng bao gồm "Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (Hà Nội)", "Thiết kế kiến trúc căn hộ cao cấp xuất sắc" và "Thiết kế cảnh quan căn hộ xuất sắc" tại lễ trao giải Việt Nam PropertyGuru 2023. Lumi Hanoi đặt mục tiêu đạt chứng nhận EDGE từ IFC - Thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới.