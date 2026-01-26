Dự án UBND tỉnh quyết định đầu tư có phải trình HĐND tỉnh thông qua?

Theo phản ánh của ông Lê Ngọc Minh (Ninh Bình), khoản 2 Điều 14 Luật Đất đai quy định: "Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền thông qua quy hoạch sử dụng đất của địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông qua việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của địa phương theo thẩm quyền".

Căn cứ khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai 2024: "Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và đáp ứng các căn cứ quy định tại Điều 116 của Luật này, trừ trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư".

Tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai quy định: "5. Trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, trong đó có dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật này".

Khoản 4 Điều 67 được sửa đổi tại Điều 102 Luật Đầu tư công :

"4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 67 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 43/2024/QH15 như sau:

a) Đã có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;".

Như vậy, khoản 4 Điều 67 bổ sung các trường hợp có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai chưa bổ sung nội dung đối với các trường hợp có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh mà chỉ dừng lại đối với HĐND cấp tỉnh.

Mặt khác, hiện nay theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 không còn quy định về việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Do đó việc thông qua danh mục thu hồi áp dụng theo khoản 2 Điều 14 Luật Đất đai.

Ông Minh hỏi, vậy khi tổng hợp danh mục thu hồi trình HĐND tỉnh có được áp dụng loại trừ các trường hợp thuộc khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai hay không, hay vẫn trình tất các các dự án kể cả thuộc khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai?

Trường hợp loại trừ các dự án thuộc khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai, trong đó có các dự án thuộc trường hợp có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, tuy nhiên lại không đáp ứng quy định khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai, vì khoản 1 Điều 122 Luật Đất đai chỉ loại trừ các dự án thuộc trường hợp có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh, nếu như vậy, có bảo đảm không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức chính quyền cấp huyện và tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã để thay thế cho quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Do đó, các quy định liên quan đến việc trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện sẽ không còn căn cứ để tổ chức thực hiện.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14, khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai năm 2024 và điểm b khoản 5 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 thì HĐND cấp tỉnh thông qua việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của địa phương.

Đồng thời, tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2024 cũng đã quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 80 của Luật Đất đai năm 2024 thì một trong những căn cứ để thu hồi đất là dự án đã có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Như vậy, đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của địa phương quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2024 mà thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công thì phải được tổng hợp để trình HĐND cấp tỉnh xem xét thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất tại kỳ họp của HĐND.