Dự án vừa lập kỷ lục Việt Nam, đón được đại bàng lớn nhất thế giới: 10.000 người gấp rút làm xuyên lễ, công nghệ cao góp mặt

Hơn 10.000 kỹ sư, công nhân làm xuyên lễ tại công trường xây dựng sân bay Long Thành

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sân bay Long Thành nằm trong quy hoạch phát triển và lập dự án đầu tư từ năm 1997. Hơn 20 năm sau, ngày 5/1/2021, công trình mới chính thức khởi công giai đoạn 1. Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành (Đồng Nai), có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.630 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8.

Mới đây, sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 7 lần đón Thủ tướng tới thị sát. Cụ thể, vào chiều 20/3, Thủ tướng đã đi kiểm tra hiện trường một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm gồm sân bay quốc tế Long Thành. Đây là lần thứ 7, Thủ tướng kiểm tra hiện trường để nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Theo Ban QLDA Long Thành, dịp nghỉ lễ vừa qua, hơn 10.000 kỹ sư, công nhân được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm như nhà ga, đường băng, sân đỗ hay hạ tầng kỹ thuật.

Theo kế hoạch, vào 30/4 đường cất/hạ cánh sẽ về đích, vượt tiến độ 3 tháng. Cùng với đó, các hạng mục quan trọng khác như: Nhà ga, sân đỗ, đường giao thông… cũng đang được đẩy nhanh thi công để cơ bản hoàn thành sân bay đúng hẹn theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.

Sân bay Long Thành sẽ sở hữu nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Với công trình quan trọng nhất là nhà ga hành khách sân bay Long Thành, công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành, 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ được triển khai. Trong đó, công nghệ AI được áp dụng vào hệ thống làm thủ tục hành khách, hệ thống làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ việc nhận dạng và xác định danh tính của hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học về khuôn mặt, dấu vân tay… được nhanh chóng, chính xác, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hàng không.

AI sẽ giúp đơn vị khai thác phân tích các dữ liệu về chuyến bay, thời tiết, giám sát an ninh... để đơn vị khai thác xây dựng chương trình kiểm soát an ninh an toàn, quản lý rủi ro, dự đoán và lập kế hoạch bay, điều phối và phân chia khai thác.

Cùng với đó, thành phần tháp không lưu sẽ được gắn radar trên đỉnh và các hệ thống thiết bị được thiết kế theo công nghệ tự động hóa hiện đại nhất hiện nay và có định hướng mở để đầu tư công nghệ trong tương lai.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) cho biết, trước đây, đội tư vấn đã thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung đặt tại Trung tâm dữ liệu của cảng hàng không quốc tế Long Thành (Data Center) để lưu trữ thông tin của các hệ thống của toàn bộ sân bay.

Theo đó, hệ thống thiết bị kỹ thuật nhà ga, đài kiểm soát không lưu, thông tin xuất nhập cảnh, hải quan… kết hợp với hệ thống kết nối thông tin hỗ trợ kết nối giao tiếp vật lý và logic cho các hệ thống thông tin tại sân bay, phân tích và kiểm tra thông tin, đảm bảo thông tin được truy xuất cho các hệ thống riêng lẻ theo đúng định dạng, nhằm cung cấp tất cả dữ liệu liên quan hoạt động phục vụ bay một cách chính xác trong môi trường thời gian thực.

Từ đó, giúp đơn vị quản lý vận hành hiệp đồng ra quyết định tại sân bay, phân bổ phối hợp khai thác toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của cảng hàng không một cách phù hợp, hiệu quả nhất, giúp đơn vị quản lý vận hành có thể giám sát, phát hiện, xử lý các vấn đề an ninh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, để bảo đảm an ninh, an toàn, lực lượng chức năng đang triển khai ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt để kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào dự án. Cụ thể, hệ thống camera giám sát, ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt và quét mã QR tích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay.