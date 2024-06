Dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội giảm 0,25 - 1 điểm

Cô giáo Lương Bích Hạnh, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội nhận định, đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT công lập năm nay được đánh giá dễ hơn các năm trước.

Theo cấu trúc, bài 5 và câu cuối bài (hình học) là các câu hỏi khó mang tính phân hóa. Năm nay ở câu C bài 4 đều giảm yêu cầu về kiến thức, kỹ năng. Do đó, dự đoán điểm Toán năm nay có thể tăng so với năm trước, điểm trung bình môn toán là 7, "rất có thể số lượng thí sinh đạt điểm 9 - 10 sẽ tăng".

Với môn Văn và tiếng Anh, độ khó tăng so với năm trước, đồng nghĩa số thí sinh đạt điểm 9, 10 sẽ giảm so với năm trước, phổ điểm chủ yếu tập trung ở ngưỡng 7 - 8 (phổ điểm năm ngoái 6 - 7 điểm).

Từ phân tích trên, cô Hạnh dự đoán, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của Hà Nội có thể giảm nhẹ ở một số trường THPT công lập top đầu từ 0,25 - 1 điểm so với năm ngoái. Trong khi đó, với những trường THPT top giữa và top cuối, rất có thể sẽ tăng điểm chuẩn, do mức độ chênh lệch phổ điểm tăng cao hơn. "Dự báo điểm chuẩn các trường top giữa và cuối sẽ tăg từ 1 - 2 điểm so với năm trước", cô Hạnh cho hay.

Thí sinh tham gia thi vào lớp 10 THPT Hà Nội. (Ảnh: Chí Hiếu)

Cô Văn Thuỳ Dương, Phó hiệu trưởng trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy - Hà Nôi) cho rằng, đề thi môn Văn năm nay đa phần là các kiến thức cơ bản bám sát chương trình và sách giáo khoa lớp 9. Trong đó có khoảng 70% câu hỏi nhận biết, thông hiểu, song vẫn đảm bảo tính phân hóa, nằm ở yêu cầu viết đoạn văn.

Phổ điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay sẽ khoảng 6,5 - 7 điểm - tương đương năm trước. Những thí sinh viết cẩn thận, hiểu đúng bản chất câu hỏi, khai thác đa chiều câu nghị luận xã hội và nắm vững kiến thức ở câu nghị luận văn học mới có thể đạt từ 8 trở lên.

Còn với môn tiếng Anh, đề thi phân hoá mạnh hơn các năm trước, kiến thức phân bổ chủ yếu trong mức độ thông hiểu kết hợp với các câu mang tính phân loại tốt trong đề. Phổ điểm năm nay có thể sẽ khoảng 7 điểm (giảm so với năm ngoái), hiếm thí sinh đạt điểm 10.

Trong khi đó, công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm nay: Điểm xét tuyển = (điểm môn Toán + điểm môn Ngữ văn) x 2 + điểm môn Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10.

Như vậy, điểm thi môn Ngữ văn và Toán trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ tính hệ số 2, riêng điểm môn Ngoại ngữ là hệ số 1. Điều đó có thể hiểu điểm chuẩn tăng hay giảm sẽ phụ thuộc rất lớn vào phổ điểm của môn Ngữ văn và Toán. Còn phổ điểm môn tiếng Anh năm nay dù được đánh giá giảm so với năm ngoái nhưng đây là môn tính điểm hệ số 1 nên không tác động lớn đến điểm chuẩn.

"Dự báo điểm chuẩn các trường top đầu có thể giảm 0,25 - 0,5 điểm, còn các trường top giữa sẽ tăng chừng 0,5 điểm, điều này còn phụ thuộc vào tỷ lệ "chọi" của từng trường", bà Dương nói thêm.

Công bố điểm thi chậm nhất ngày 2/7

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ 9/6, ban làm phách của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội đã bắt đầu công việc và bàn giao bài thi cho hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10. Việc chấm thi môn trắc nghiệm sẽ thực hiện từ ngày 10 đến hết 23/6. Các môn tự luận sẽ chấm từ ngày 12 đến hết 23/6.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, số lượng giám khảo tham gia chấm rất đông nên đơn vị quán triệt từ đầu phải đảm bảo nghiêm túc, công bằng và chấm theo ba-rem điểm. Các thầy cô chấm thi cũng được hướng dẫn quy trình các bước và tuân thủ để hạn chế thấp nhất sai sót ở các khâu rọc phách, ghép phách, ghép điểm.

Với môn Ngữ văn, ông Cương cho rằng, lâu nay dư luận vẫn đặt ra vấn đề chấm lỏng chặt, chấm chặt nhưng luôn có ba rem điểm cho từng câu, từng ý. "Không thể phủ nhận, khi làm bài thi môn Ngữ văn bao giờ cũng có thí sinh viết rất thăng hoa và sự thăng hoa đó chạm trúng cảm nhận, chiếm được tình cảm của người chấm có thể có phần điểm thưởng. Tuy nhiên, không phải giám khảo muốn thưởng bao nhiêu cũng được mà các câu đều có khung điểm nhất định, không thể nới lỏng cũng không thể chặt tay”, ông Cương nói.

Dự kiến chậm nhất ngày 2/7, Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn. Ngày 5/7, hội đồng xét điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của Hà Nội sẽ họp để duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và không chuyên.

Theo quy định của Hà Nội, thí sinh trúng tuyển vào một trong số các nguyện vọng đã đăng ký phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Nếu không thực hiện thao tác này, thí sinh sẽ không được nhập học, mặc dù đủ điểm đỗ. Những thí sinh đỗ nhiều nguyện vọng (đỗ cả nguyện vọng vào trường chuyên và trường THPT công lập, chương trình song bằng tú tài) chỉ được xác nhận nhập học với một nguyện vọng duy nhất.