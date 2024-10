Dự báo mới về tăng trưởng GDP năm nay

Ngày 8/10, Ngân hàng UOB (Singapore) công bố báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam cho cả năm 2024. Theo UOB, GDP thực tế của Việt Nam trong quý III tăng 7,4 % so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo trung bình của thị trường là 6,1%.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ quý I/2023 đến quý III/2024.

Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ quý III/2022, khi các hoạt động phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ suy thoái do đại dịch COVID-19. Kết quả mới nhất này đã góp phần nới rộng mức tăng 7,09% trong quý II năm nay, tạo nên mức tăng tích lũy trong 9 tháng đầu năm là 6,82%.

Kết quả bất ngờ trong quý III phản ánh khả năng phục hồi của nền kinh tế, bất chấp sự tàn phá của siêu bão Yagi. Các hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 10,7% và 11,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9. Tính từ đầu năm đến nay, xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước, với thặng dư thương mại là 20,8 tỷ USD.

Dự báo cho cả năm 2024, UOB cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP sẽ được nâng lên nhờ kết quả tích lũy đã đạt được 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, UOB điều chỉnh dự báo tăng trưởng cả năm lên 6,4%, so với dự báo trước đó là 5,9%.

Sang năm 2025, UOB nhận định , GDP vẫn được duy trì ở mức 6,6%, phản ánh mức tăng sản lượng dự kiến vào đầu năm sau để bù đắp cho những tổn thất trước đó do cơn bão Yagi gây ra, cũng như tác động lan tỏa từ chính sách nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc.

UOB cũng nhận định rằng, với lạm phát CPI có dấu hiệu giảm bớt, sức mạnh của đồng USD dự kiến sẽ suy yếu hơn nữa sau chính sách nới lỏng của Fed và với những tác động tiêu cực lan rộng sau cơn bão Yagi, khả năng Ngân hàng Nhà nước chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ được cân nhắc nhiều hơn so với trước đây.

Dự báo về lãi suất tái cấp vốn của UOB tới quý III/2025.

Tuy nhiên, điều này sẽ được cân đối với các yếu tố như hiệu suất kinh tế mạnh mẽ và khả năng lạm phát bùng phát trong quý IV sau cơn bão Yagi, do thực phẩm (chiếm 33,6%) và nhà ở (18,8%) chiếm ưu thế trong rổ CPI.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ áp dụng cách tiếp cận có trọng tâm hơn để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong khu vực của họ, thay vì triển khai một công cụ rộng rãi trên toàn quốc như cắt giảm lãi suất.

“Chúng tôi dự đoán, Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức hiện tại là 4,5% trong khi tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và các biện pháp hỗ trợ khác”, chuyên gia của UOB nói.