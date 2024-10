Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc có mưa rào, không khí lạnh liệu có tăng cường?

Dự báo xu thế thời tiết từ nay đến ngày 20/10

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình: Dự báo thời tiết có mưa vài nơi; ngày 12/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên: Khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Thời tiết chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều 12/10 có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to . Ảnh minh họa.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 12/10 đến ngày 20/10

- Bắc Bộ: Khu vực thời tiết có mưa vài nơi; riêng khu vực vùng núi và trung du từ khoảng 14-16/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng thời kỳ từ đêm 12-13/10 khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Bộ từ đêm 12-13/10 chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo nhận định thời tiết, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và dịch chuyển chậm dần ra phía Đông, từ khoảng ngày 11-12/10 được tăng cường yếu trở lại. Rãnh áp thấp phía Nam có trục 7-10 độ vĩ bắc có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Thời kỳ này, thời tiết Bắc Bộ có chuyển biến sau khi trải qua nhiều ngày nắng hanh khô, đêm se lạnh.

Ảnh hưởng của khối không khí lạnh và khô

Theo chuyên gia khí tượng, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ trong những ngày thu đầu tháng 10 đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh và khô. Ban ngày, nắng hanh khô, trưa oi nóng, nhưng về đêm và sáng sớm, không khí trở nên se lạnh.

Đáng chú ý, sự chênh lệch nhiệt độ giữa các thời điểm trong ngày dễ gây ra khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em và học sinh. Trong điều kiện này, bổ sung nước thường xuyên là rất quan trọng để tránh tình trạng mất nước do nắng hanh và oi nóng vào ban ngày. Uống đủ nước giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể và bảo vệ da trước sự khô hanh.

Theo Vietnamnet, các chuyên gia lưu ý, giữ ấm cơ thể ban đêm và sáng sớm cũng cần được chú trọng, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Khi nhiệt độ hạ thấp, việc mặc thêm quần áo ấm hoặc đắp chăn đủ dày sẽ giúp tránh bị cảm lạnh.

Đáng chú ý, với học sinh, lưu ý trang phục buổi sáng khi đến trường là điều cần thiết. Mặc đủ ấm vào buổi sáng và mang theo áo khoác nhẹ để dễ dàng cởi ra khi trời ấm lên vào buổi trưa, giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể linh hoạt theo điều kiện thời tiết thay đổi.

Dự báo thời tiết tại Thủ đô Hà Nội trong vài ngày tới: