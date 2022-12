Dự báo thưởng Tết 2023 của ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

Mỗi người đều có sự nghiệp, sở trường, sở thích khác nhau, do vậy việc định hướng cho mình một lộ trình nghề nghiệp đúng đắn là rất quan trọng.

Ngành ngân hàng tiếp tục tăng trưởng trong thách thức, chứng khoán tụt dốc so với 2021

Đi qua 3/4 chặng đường của năm 2022, trong bối cảnh tương đối thách thức nói chung, kết quả kinh doanh của 28 ngân hàng trên thị trường Việt Nam vẫn được thể hiện bởi những con số ấn tượng. Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế của 28 ngân hàng trong 9 tháng đạt 192.500 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021. Hết 3 quý, 7 ngân hàng gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng, 9 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng trên 50%.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn rất lạc quan, song tốc độ tăng trưởng của nhiều ngân hàng đang chậm lại, đặc biệt trong quý IV/2022, do chi phí vốn tăng lên (lãi suất huy động tăng đẩy chi phí huy động vốn cao hơn, khiến biên lãi thuần (NIM) sụt giảm). Bên cạnh đó, tốc độ tăng lợi nhuận ngân hàng còn chậm lại còn do phải tăng trích lập dự phòng rủi ro để đối mặt với tình trạng nợ xấu gia tăng.

Về ngành chứng khoán, trong Q3/2022, lợi nhuận ròng các công ty chứng khoán đã sụt giảm đến 68,1%, do thanh khoản thị trường chứng khoán giảm 40,9% và thị trường trái phiếu doanh nghiệp hứng chịu tâm lý tiêu cực sau nhiều đợt vi phạm. Càng về nửa cuối năm, nếu so trên cơ sở cùng kỳ năm ngoái, kết quả kinh doanh vẫn sẽ không có quá nhiều điểm sáng khi quý 3 và quý 4 năm 2021 là hai quý cao lịch sử về kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán.

Về thị trường bảo hiểm, nhìn chung trong quý 3, kết quả kinh doanh ngành bảo hiểm không quá thuận lợi, phần lớn các công ty bảo hiểm đều ghi nhận lợi nhuận quý 3 và 9 tháng đầu năm giảm sút so với cùng kỳ. Nguyên nhân dẫn đến điều này ở nhiều công ty bảo hiểm là do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng nhanh so với cùng kỳ.

Dự báo thưởng Tết 2023 ngành Tài chính - Ngân hàng?

Ông Vũ Việt Dũng, Chủ tịch KeyPerson cho biết, khảo sát những nhân viên trong ngành cho kết quả như sau: trên 70% những người trả lời nghĩ rằng thưởng Tết sẽ giảm; chỉ hơn 15% cho rằng không đổi và hơn 10% nhận định rằng sẽ tăng.

Theo ông Dũng, với tình hình kinh doanh chưa khả quan ở hầu hết các doanh nghiệp vào năm 2022, có thể nhận định chung rằng thưởng Tết 2023 sẽ giảm so với Tết 2022. Tuy nhiên tình hình này sẽ có sự phân hóa mạnh hơn. Thay vì năm ngoái hầu hết đều có mức thưởng cao ở các lĩnh vực Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm thì năm nay sẽ có sự khác biệt.

Ngành ngân hàng sẽ có sự phân hóa mạnh nhất. Một số ngân hàng có kết quả kinh doanh khả quan do ứng dụng mạnh hoạt động chuyển đổi số trong thu hút khách hàng ký kết được những đối tác bảo hiểm, đối tác chiến lược mua lại cổ phần … Những ngân hàng này có thể vẫn có mức thưởng tốt, nhưng cũng sẽ không tốt hơn so với năm trước do họ sẽ phải “để dành” nếu kịch bản năm sau kém khả quan.

Ngược lại, một số ngân hàng vẫn triển khai theo cách truyền thống (thường là các ngân hàng trong top cuối) thì việc thưởng vẫn như mọi năm không có gì đột biến, thường từ 1 – 2 tháng lương.

Mức lương ngành chứng khoán sẽ giảm rõ rệt về mức thưởng so với năm ngoái. Nếu như năm ngoái có những công ty thưởng đến 20 tháng lương thì năm nay với bối cảnh này thì sẽ có thể chỉ còn 2 – 3 tháng, thậm chí còn thấp hơn.

Tuy vậy, đây là tình trạng giảm chung của các doanh nghiệp chứng khoán chứ không có sự phân hóa nhiều của các doanh nghiệp do ảnh hưởng chung của toàn thị trường chứng khoán trong năm 2022 khi thanh khoản sụt giảm, tự doanh lỗ…

Theo ông Dũng, ngành bảo hiểm sẽ duy trì được mức thưởng tương đồng so với năm ngoái, nếu có giảm thì sẽ giảm ít hơn so với 2 ngành trên. Ngành bảo hiểm hàng năm cũng không phải ngành có mức thưởng đột biến như ngân hàng hay chứng khoán, do họ đã áp dụng khá triệt để chi trả thưởng theo hiệu quả kinh doanh của các cá nhân nhiều hơn.

Ông Dũng nhận định: “Mặc dù mức thưởng Tết có thể giảm, và áp lực của ngành ngày một tăng lên, nhưng theo tôi ngành Tài chính – Ngân hàng vẫn là một ngành có tương lai, với thu nhập (chưa gồm thưởng) hấp dẫn và cạnh tranh. Đây là một một môi trường tốt, giúp cho nhân viên có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển sự nghiệp của bản thân.”