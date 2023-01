Dự báo triển vọng kinh tế thế giới năm 2023

Khởi đầu khó khăn

Các nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho một năm sóng gió nữa trên thị trường tài chính vào năm 2023 trong bối cảnh các nhà kinh tế đã cảnh báo các tín hiệu - như ngân hàng trung ương vẫn duy trì lãi suất cao kiềm chế lạm phát, Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế sau các hạn chế Covid-19 và căng thẳng leo thang ở Ukraine - sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu đến suy thoái trong năm tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Theo dự đoán của Phố Wall, nửa đầu năm 2023, thế giới có thể vẫn đối mặt với khó khăn sau khi thị trường toàn cầu năm 2022 chịu tác động lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Tuy nhiên chỉ số chứng khoán Mỹ US S&P 500 dự đoán sẽ kết thúc năm 2023 cao hơn một chút so với đầu năm. Mức trung bình của 22 chiến lược gia do Bloomberg đưa ra phỏng đoán chỉ số S&P 500 kết thúc năm 2023 là 4.078 – cao hơn khoảng 6% so với mức hiện tại.

Theo dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong năm 2023. Lạm phát của Mỹ đã giảm trở lại từ mức đỉnh vào mùa hè năm ngoái trong khi loạt tăng lãi suất của FED trong năm 2022 cũng đang khiến thị trường bất động sản hạ nhiệt.

"Chúng tôi tin tưởng rằng một giai đoạn tăng trưởng theo xu hướng phụ là không thể tránh khỏi và rủi ro suy thoái rất cao do tác động trễ của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn sẽ tác động đến nền kinh tế", Brian Rose, nhà kinh tế cấp cao của UBS Global Wealth Management cho biết.

Ông Michael Antonelli, Giám đốc điều hành kiêm chiến lược gia thị trường tại Ngân hàng đầu tư Baird dự đoán FED sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào khoảng tháng 2 và "nhấn nút tạm dừng" sau một đợt tăng lãi suất nữa. Ông cũng kỳ vọng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tăng điểm trong năm 2023 đồng thời chỉ ra rằng hai lần sụt giảm liên tiếp là "rất hiếm".

"Thị trường chứng khoán đều xoay quanh câu hỏi: Mọi thứ đang tốt lên hay đang trở nên tồi tệ hơn? Tôi nghĩ rằng chúng sẽ tốt hơn một chút vào năm tới. Diễn biến sẽ không quá tốt nhưng sẽ có tia hy vọng vào cuối năm sau", ông Michael Antonelli nhấn mạnh.

Sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ

Ngân hàng Deutsche Bank dự đoán suy thoái kinh tế trong năm nay sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính.

"Chúng tôi nhận thấy thị trường chứng khoán có khả năng sẽ phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2023. Giải thuyết cũng đưa ra rằng suy thoái kinh tế có thể chỉ kéo dài trong vài quý", Ngân hàng Deutsche Bank dự báo.

Trong khi đó, các nhà chiến lược tại Russell Investments nhận định suy thoái kinh tế dường như có thể xảy ra vào năm 2023 và thị trường chứng khoán có thể gặp khó khăn nhưng vẫn hy vọng sự phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ diễn ra vào cuối năm tới. Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cũng dự báo năm nay sẽ còn khó khăn hơn năm 2022 khi 1/3 nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Chuyên gia Kristalina Georgieva cho biết dự báo như vậy "vì tăng trưởng của 3 nền kinh tế lớn - Mỹ, EU và Trung Quốc - đều đang chậm lại". Cuộc suy thoái toàn cầu có thể khiến các ngân hàng trung ương đảo ngược một số đợt tăng lãi suất khổng lồ đã thực hiện trong năm ngoái. Nikolaj Schmidt, Nhà kinh tế quốc tế trưởng tại công ty quản lý đầu tư T. Rowe Price dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ vào nửa cuối năm 2023.

"Chúng tôi nhìn thấy thế giới sẽ rơi vào suy thoái toàn cầu vào năm 2023. Suy thoái kinh tế là kết quả của việc thắt chặt tiền tệ quá mức mà các ngân hàng trung ương đã thực hiện trong 12 tháng qua. Giống như một lớp lót bạc, diễn biến này sẽ gieo mầm cho sự thoái lui đáng kể của lạm phát", chuyên gia Schmidt nhận định.

Điểm sáng châu Á

Bên cạnh đó, các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Jefferies cũng dự đoán cuộc suy thoái toàn cầu trong năm nay nhưng kỳ vọng châu Á có thể tránh được xu hướng chung này. Khu vực này có thể được hưởng lợi từ sự hồi sinh của ngành du lịch khi khách du lịch Trung Quốc trở lại. Các điều kiện kinh tế toàn cầu tiếp tục xấu đi khi lạm phát vẫn ở mức cao và các điều kiện thị trường thắt chặt hơn. Tuy nhiên, châu Á có thể là khu vực tốt nhất tránh được một cuộc suy thoái hoàn toàn.

"Trong những cú sốc trước đây về sự sụp đổ của dotcom hay GFC [Đại khủng hoảng tài chính], châu Á đã phục hồi nhanh chóng và chúng tôi hy vọng rằng nền kinh tế này có thể làm được điều tương tự vào năm 2023," các nhà phân tích tại Jefferies cho biết.

Quyết định nới lỏng các hạn chế do Covid-19 của Trung Quốc vào tháng trước có thể làm dịu căng thẳng chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng cũng dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với hàng hóa và năng lượng, làm tăng thêm áp lực lạm phát. Ngân hàng nước Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong những tháng tới, với lãi suất ngân hàng đạt 4,5% vào mùa hè từ mức 3,5% hiện tại.

FTSE 100 của Anh là một trong số ít chỉ số cổ phiếu tăng mạnh nhất trong năm 2022, tăng gần 1%. Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cao cấp tại Swissquote Bank dự đoán rằng hiệu suất vượt trội của FTSE 100 có thể kéo dài sang năm mới.

"Nếu việc mở cửa trở lại của Trung Quốc kéo theo một đợt lạm phát khác do giá năng lượng và hàng hóa cao hơn, thì FTSE 100 có thể tiếp tục cung cấp nơi trú ẩn tốt cho những người sẵn sàng phòng ngừa lạm phát toàn cầu do năng lượng gây ra để giảm bớt các tác động tiêu cực", bà Ipek Ozkardeskaya nhận định.

Tất nhiên, các công ty lớn nhất của Anh không phản ánh nền kinh tế cơ bản của nước này. Vì vậy hiệu suất tốt của FTSE 100 sẽ không thay đổi thực tế rằng các công ty nhỏ hơn sẽ tiếp tục chịu lạm phát cao, suy thoái.

Ông Kevin Boscher thuộc tập đoàn dịch vụ đầu tư Ravenscroft hy vọng rằng môi trường kinh tế sẽ trở nên thuận lợi hơn trong năm 2023, giúp nâng đỡ thị trường. Mặc dù triển vọng vẫn còn nhiều vấn đề nhưng giá tài sản sẽ tăng trở lại khi ngân hàng trung ương ngừng thắt chặt tiền tệ với lãi suất cao. Dự kiến diễn biến này có thể xảy ra vào nửa cuối năm nay.

Paul Glover, Giám đốc đầu tư tại NFU Mutual cho rằng năm 2023 có thể "gây bất ngờ thú vị cho các nhà đầu tư" và nhận định rằng tín hiệu lạm phát đạt đỉnh đã qua đi. Về phía Vương quốc Anh, theo ông Paul Glover, thị trường có thể hưởng lợi từ việc tiếp xúc với doanh thu quốc tế đáng kể trong năm tới. Trong khi đó, kinh tế Nga có thể sẽ tiếp diễn rơi vào suy thoái và khủng hoảng kinh tế trong năm 2023 bởi các ảnh hưởng gia tăng hiện tại từ căng thẳng leo thang ở Ukraine./.