Dự báo VN-Index vẫn có thể chạm mốc 1.350 điểm vào cuối năm, VNDirect điểm tên ba nhóm cổ phiếu hưởng lợi ngắn hạn

VN-Index vẫn có thể đạt 1.350 điểm vào cuối năm

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect cập nhật kịch bản cơ sở phản ánh những sự thay đổi mới của bối cảnh vĩ mô trong nước và toàn cầu.

Theo đó, VNDirect điều chỉnh kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất của FED xuống còn 1 – 2 lần trong 2024 (trước đó dự phóng 3 lần), để phản ánh số liệu lạm phát của Mỹ gần đây vượt dự báo của thị trường. Chỉ số DXY có thể điều chỉnh từ cuối quý 3/2024 xuống mốc dưới 105, nhưng vẫn duy trì ở mức cao trước thời điểm đó.

Bên cạnh đó, nhóm phân tích VNDirect cũng điều chỉnh tăng dự phóng xuất khẩu của Việt Nam, theo đó tăng trưởng xuất khẩu năm 2024 có thể đạt 8 – 10% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam có thể đạt 14% trong 2024, thấp hơn so với mục tiêu của NHNN.

VNDirect đánh giá có tương quan âm giữa Lợi suất Trái phiếu Chính phủ 10 năm và tỷ lệ P/E của VN-Index. Mặc dù lợi suất TPCP tăng nhẹ trong vài tuần qua nhưng vẫn ở mức thấp và chưa có ảnh hướng đáng kể đến định giá thị trường. Theo đó, đà tăng của lợi suất TPCP sẽ chậm lại do áp lực tỷ giá đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau cuộc họp tháng 5 của Fed.



Ngoài ra, định giá của VN-Index được coi là khá hợp lý nếu so với các thị trường mới nổi khi xét trên tỷ lệ P/E và tương đối rẻ khi xét trên tỷ lệ P/B. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi của lợi nhuận sẽ giúp cải thiện định giá thị trường.

VNDiect tiếp tục duy trì dự phóng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2024 ở mức 16-18% so với cùng kỳ. Vì vậy, CTCK này giữ nguyên dự báo VN-Index sẽ chạm mốc 1.300-1.350 vào thời điểm cuối năm 2024 (tương ứng với P/E mục tiêu ở mức 14-14,2 lần)

Ba nhóm cổ phiếu tiềm năng

Nhận diện cơ hội đầu tư trong thời gian tới, VN-Index điểm tên ba nhóm ngành có tiềm năng tốt.

Thứ nhất, nhóm khai thác cảng tiếp tục được hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động thương mại. Trong tháng 4, hoạt động thương mại ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận lần lượt 30,9/30,3 tỷ USD, tăng 11%/20% so với cùng kỳ. Tổng giá trị thương mại đạt 239 tỷ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Do kỳ vọng hoạt động thương mại sẽ phục hồi trong năm 2024, VNDirect tin rằng điều này sẽ hỗ trợ sản lượng container phục hồi 4,5% so với mức nền thấp năm ngoái.

Thứ hai, nhóm thép với kỳ vọng nhu cầu phục hồi và biên lợi nhuận gộp được kỳ vọng cải thiện trong nửa cuối năm 2024. Nhu cầu thép dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại nhờ thị trường BĐS trong nước được kỳ vọng tiếp tục ấm lên trong giai đoạn 2024-25 trong bối cảnh môi trường lãi suất cho vay giảm, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, vấn đề pháp lý được cải thiện và nhu cầu mua nhà, tích lũy tài sản của người dân phục hồi.

Thứ ba, nhóm chăn nuôi có triển vọng tốt nhờ tăng trưởng vượt bậc trên mức nền thấp. Trong quý 1/2024 hầu hết các doanh nghiệp chăn nuôi ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng nhờ đà tăng giá lợn hơi và giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt.

Trong tháng 4/2024, giá lợn hơi trung bình tăng 15,4% so với đầu năm lên 60.500 đồng/kg. Đội ngũ phân tích kỳ vọng giá lợn hơi sẽ duy trì đà tăng trong các tháng tiếp theo do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu đang có dấu hiệu hồi phục. Trong khi đó, giá ngũ cốc duy trì ở mức thấp so với 2023 sẽ kéo theo chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt và giúp các doanh nghiệp chăn nuôi ghi nhận biên lợi nhuận gộp cải thiện trong 2024.