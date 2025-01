Chị Nguyễn Hoài Thương (trú thành phố Huế) cho biết: Mỗi dịp Tết đến, chị và gia đình đều đến đây để hái lộc đầu năm để cầu may mắn và bình an. "Hái lộc đầu năm là một phong tục truyền thống của người Việt, thể hiện mong ước bình an, may mắn và tài lộc trong năm mới. Mong rằng năm nay gia đình tôi mọi điều sẽ được thuận lợi, may mắn", chị Thương nói.