Du khách nước ngoài trải nghiệm ướp trà sen Bách Diệp thức uống tinh hoa của người Hà Nội

“Sen hồ Tây là loại đặc biệt nhất. Bông sen hồ Tây có trăm cánh (hay còn gọi là sen bách diệp), bên ngoài bông sen là những cánh to để ôm chặt lấy cánh nhỏ, phần nhụy vàng nên giữ được hương thơm ngát. Những cánh to giống như tấm bảo vệ cho nhụy sen mỗi khi trời mưa không bị úng nước vào phía trong, tránh hỏng nhuỵ. Sen hồ Tây cũng to hơn sen ở nhiều địa phương khác, khi sử dụng sen hồ Tây ướp trà sẽ tạo nên sự khác biệt về hương thơm, mùi vị” - cụ Nguyễn Thị Dần chia sẻ.