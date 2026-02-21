Du khách nườm nượp kéo về biển Vũng Tàu, khách sạn, nhà nghỉ quá tải

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán) lượng khách du lịch đến Vũng Tàu tiếp tục đổ về du xuân với số lượng tăng đột biến khiến nhiều tuyến đường trung tâm kẹt xe kéo dài. Cụ thể, trong ngày mùng 4 Tết, phường Vũng Tàu đã đón 66.000 lượt khách, lũy kế trong những ngày Tết vừa qua đã có gần 150.000 lượt khách đến vui chơi, tắm biển, du xuân.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng đến chiều mùng 4 Tết hầu hết các tuyến đường trung tâm phường Vũng Tàu như: Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, La Văn Cầu, Phan Huy Chú, Võ Thị Sáu, Phan Chu Trinh, Quang Trung, Hạ Long… tình trạng kẹt xe kéo dài.

Bãi biển Vũng Tàu quá tải dịp nghỉ Tết 2026

Không chỉ giờ cao điểm mà ngay cả giữa trưa, thời tiết nắng nóng nhưng từng hàng dài ô tô, xe máy vẫn kéo nhau đổ về phía biển, tháp Tam Thắng, công viên Bãi Sau, bãi biển Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa… và các khu vui xuân, các nhà hàng quán ăn.

Riêng khoảng thời gian từ 16h -17h30 chiều mùng 4 Tết, tuyến đường Thùy Vân đã xảy ra ách tắc giao thông nghiêm trọng với chiều dài khoảng hơn 3km, lượng ô tô và xe máy quá đông khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Một số xe máy phải leo lề. Tình trạng ách tắc giao thông này cũng khiến nhiều tuyến đường nhánh, tuyến hẻm bị kẹt xe do nhiều phương tiện chọn cách rẽ vào hẻm để thoát kẹt.

Ngoài ra,16 bãi giữ xe mà phường Vũng Tàu đã tổ chức kế hoạch trông giữ từ trước cũng quá tải vì lượng phương tiện quá đông, không thể bố trí được chỗ gửi.

Đường Thuỳ Vân, bãi Sau Vũng Tàu luôn xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Ảnh: PN.

Dưới bãi biển, khách du lịch vui chơi, tắm biển cũng chật nêm. Lực lượng cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn cho du khách phải làm việc hết công suất, kịp thời cứu vớt và đưa vào bờ an toàn 6 du khách bị lọt ao xoáy, tìm kiếm, chăm sóc và giao trả 16 trẻ lạc về với gia đình an toàn.

Dự kiến chiều 21/2 và ngày mai, du khách tiếp tục đổ về Vũng Tàu tắm biển, nghỉ dưỡng. Lực lượng chức năng huy động tối đa quân số để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách khi tắm biển.