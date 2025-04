Dự kiến thêm đối tượng được miễn học phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập.

Triển khai Kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 13594-CV/VPTW ngày 01/3/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc miễn học phí cho học sinh mầm non và học sinh THPT trong hệ thống trường công lập, trên cơ sở rà soát quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết:

Đối tượng không phải đóng học phí theo quy định của Luật Giáo dục 2019 là học sinh tiểu học; đối tượng miễn học phí theo quy định của Luật Giáo dục 2019 gồm: Trẻ em mầm non 05 tuổi; Học sinh Trung học cơ sở.

Như vậy, triển khai kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 13594- CV/VPTW ngày 01/3/2025, sẽ bổ sung thêm các đối tượng được miễn học phí là: Trẻ em, học sinh mầm non dưới 05 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục; Học sinh trung học phổ thông, học sinh học văn hóa trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục. Chính sách sẽ hỗ trợ học phí đối với cả trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục để đảm bảo thực thi chính sách thống nhất, công bằng đối với người học theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn số 13594-CV/VPTW ngày 01/3/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc miễn học phí cho học sinh mầm non và học sinh THPT trong hệ thống trường công lập, các đối tượng khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tại dự thảo, Bộ GDĐT đề xuất: Trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí; học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí (không bao gồm các đối tượng (*) dưới đây).

Ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục như sau: Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; cơ sở giáo dục thường xuyên công lập; cơ sở giáo dục công lập khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tự bảo đảm chi thường xuyên và tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục tư thục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; Mức hỗ trợ học phí tối đa bằng mức trần học phí áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành áp dụng tại địa phương theo từng năm học.

Bộ GDĐT đề xuất áp dụng quy định trên từ năm học 2025-2026 trở đi.

Trước đó, Bộ GDĐT cho biết, tại dự thảo, Bộ đề xuất thực hiện chính sách "miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập" vì các lý do như sau:

Đối với người học: Nội hàm chính sách là như nhau, người học đều không phải đóng học phí.

Đối với HĐND, UBND các tỉnh/thành phố: Khi thực hiện chính sách "Không phải đóng học phí" đối với học sinh Tiểu học theo quy định hiện hành tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ sẽ cắt giảm quy trình đối với các Nghị quyết của HĐND về: (1) Đối tượng miễn học phí; (2) Quy định mức cấp bù học phí từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng miễn học phí; (3) Quy trình phê duyệt đối tượng được miễn học phí.