Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự kiến thông tàu qua cầu Long Biên từ 18h ngày 9/2

09-02-2026 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, dự kiến thông tàu qua cầu Long Biên từ 18h ngày 9/2, sau sự cố hư hỏng tại nút dàn thép mạ thượng thuộc nhịp 18.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, dự kiến thông tàu qua cầu Long Biên từ 18h ngày 9/2, sau sự cố hư hỏng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa ô 10 và ô 11) thuộc nhịp 18 được phát hiện vào tối 2/2.

Theo phương án sửa chữa khẩn cấp được triển khai sẽ thay thế toàn bộ bản thép tiếp điểm và gia cố nút dàn thép mạ thượng tại nhịp 18.

Để giao thông không bị tắc nghẽn những ngày cận Tết, ngành đường sắt đã triển khai phương án thay thế. Đối với vận tải hàng hóa buộc phải vòng qua cầu Thăng Long để đi vào tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển.

Song song, tất cả chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và tàu du lịch Năm cửa ô phải thay đổi điểm đầu - cuối, tổ chức đón trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội như thường lệ.

Cùng với việc điều tiết vận tải, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, phòng vệ hai bên cầu 24/24 giờ để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Các đơn vị tư vấn và thi công đã huy động hệ thống trụ tạm bằng cột palê thép hình để chống đỡ nút dàn bị hỏng; đồng thời tiến hành sửa chữa, khắc phục, thay thế các bản thép tiếp điểm, nút dàn thép mạ thượng giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18.

Trước đó, đêm 3/2, các đơn vị chức năng tiến hành thử tải theo tải trọng hiện hành. Kết quả vẫn xuất hiện ứng suất và biến dạng dư, nhịp cầu chưa đủ điều kiện an toàn để cho phép tàu chạy trở lại.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã giao Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải theo dõi thường xuyên các vị trí trụ tạm và nút giàn hư hỏng nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tất cả những ai nhận được cuộc gọi sau tắt máy ngay

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt thỏa thuận tỷ đô kích hoạt Trung tâm tài chính quốc tế được ký tại TP.HCM

Loạt thỏa thuận tỷ đô kích hoạt Trung tâm tài chính quốc tế được ký tại TP.HCM Nổi bật

Diễn biến mới ở Khu liên hợp Thể dục thể thao 146.000 tỷ đồng

Diễn biến mới ở Khu liên hợp Thể dục thể thao 146.000 tỷ đồng Nổi bật

Thi đua 19 ngày đêm, dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên giải ngân vượt kế hoạch

Thi đua 19 ngày đêm, dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên giải ngân vượt kế hoạch

16:30 , 09/02/2026
Bổ sung vốn cho Phú Thọ mở rộng đường nối cầu Phong Châu với đường liên vùng

Bổ sung vốn cho Phú Thọ mở rộng đường nối cầu Phong Châu với đường liên vùng

16:00 , 09/02/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm: TPHCM là nơi Trung ương yên tâm giao việc lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm: TPHCM là nơi Trung ương yên tâm giao việc lớn

15:30 , 09/02/2026
Khuyến nghị quan trọng của Cục Thuế về đứng tên người kê khai thuế

Khuyến nghị quan trọng của Cục Thuế về đứng tên người kê khai thuế

15:00 , 09/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên