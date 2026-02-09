Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, dự kiến thông tàu qua cầu Long Biên từ 18h ngày 9/2, sau sự cố hư hỏng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa ô 10 và ô 11) thuộc nhịp 18 được phát hiện vào tối 2/2.

Theo phương án sửa chữa khẩn cấp được triển khai sẽ thay thế toàn bộ bản thép tiếp điểm và gia cố nút dàn thép mạ thượng tại nhịp 18.

Để giao thông không bị tắc nghẽn những ngày cận Tết, ngành đường sắt đã triển khai phương án thay thế. Đối với vận tải hàng hóa buộc phải vòng qua cầu Thăng Long để đi vào tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển.

Song song, tất cả chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và tàu du lịch Năm cửa ô phải thay đổi điểm đầu - cuối, tổ chức đón trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội như thường lệ.

Cùng với việc điều tiết vận tải, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, phòng vệ hai bên cầu 24/24 giờ để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Các đơn vị tư vấn và thi công đã huy động hệ thống trụ tạm bằng cột palê thép hình để chống đỡ nút dàn bị hỏng; đồng thời tiến hành sửa chữa, khắc phục, thay thế các bản thép tiếp điểm, nút dàn thép mạ thượng giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18.

Trước đó, đêm 3/2, các đơn vị chức năng tiến hành thử tải theo tải trọng hiện hành. Kết quả vẫn xuất hiện ứng suất và biến dạng dư, nhịp cầu chưa đủ điều kiện an toàn để cho phép tàu chạy trở lại.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã giao Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải theo dõi thường xuyên các vị trí trụ tạm và nút giàn hư hỏng nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.