Dù là cô gái bê bối hàng đầu Hollywood nhưng có 1 sự thật không thể chối cãi rằng Amber Heard thật sự quá xinh đẹp

Nhắc đến Amber Heard người ta dễ dàng liệt kê danh sách dài miên man nhưng bê bối và tranh cãi. Cũng nhờ những điều này, Amber Heard được mệnh danh là "quý cô bê bối" của Hollywood. Tuy nhiên, có 1 sự thật không thể phủ nhận đó chính là nhan sắc của Amber Heard.

Amber Heard sinh ngày 22 tháng 4 năm 1986 tại Austin, Texas, Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ những vai phụ trong các bộ phim và chương trình truyền hình vào đầu những năm 2000. Amber Heard nhanh chóng trở nên nổi tiếng hơn với các vai diễn trong các bộ phim như Never Back Down và Pineapple Express vào năm 2008. Vai diễn đột phá của cô là trong bộ phim The Rum Diary (2011), bộ phim được cho là khởi đầu cho mối quen hệ của cô và Johnny Depp mà sau này có lẽ cả hai không rõ là "lương duyên" hay "nghiệt duyên".

Amber Heard và Johnny Depp kết hôn vào năm 2015. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau đó, cuộc hôn nhân của cả hai rơi vào vực thẳm khi Amber Heard nộp đơn ly hôn.

Trong quá trình ly hôn, đã có những cáo buộc lạm dụng từ cả hai phía, dẫn đến các vụ kiện tụng và tranh cãi công khai thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận. Mặc dù có nhiều thành tựu nghệ thuật, cuộc sống cá nhân của Amber Heard luôn là chủ đề gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông và công chúng.

Không thể phủ nhận rằng những lùm xùm về đời tư phần nào đã ảnh hưởng tới hình ảnh và sự công nhận của công chúng dành cho Amber Heard. Là một trong những ngôi sao sáng giá của Hollywood, Amber Heard đã chinh phục khán giả không chỉ qua tài năng diễn xuất mà còn bởi nhan sắc của mình. Dù có những ý kiến tranh cãi xoay quanh cuộc sống cá nhân và các vấn đề pháp lý, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã tạo ra một dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng bằng hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và đặc biệt, sở hữu một vẻ đẹp không dễ dàng lẫn vào đâu được.

Mới đây, trên một số diễn đàn dành cho fans hâm mộ, nhiều người đã cùng nhau thảo luận đề tài liên quan tới nhan sắc của Amber Heard. Theo nhiều người, dù có bất kỳ tranh cãi nào liên quan đến đời tư của Amber Heard nhưng có 1 sự thật không thể phủ nhận đó chính là Amber Heard thật sự rất đẹp.

Sở hữu vẻ đẹp ấn tượng pha trộn giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại với mái tóc vàng óng, gương mặt cuốn hút khó cưỡng và một vóc dáng khiến bất cứ ai cũng phải khao khát, Amber Heard thường xuyên ghi tên mình trong top 100 người phụ nữ nóng bỏng nhất hành tinh của FHM và Maxim. Năm 2014, Amber Heard lọt vào Top 10 phụ nữ đẹp nhất thế giới của People.

Cô có đôi mắt xanh biếc thăm thẳm, khuôn mặt tựa như nàng thơ mang vẻ đẹp cổ điển, làn da mịn màng và thần thái quyến rũ, toát lên vẻ đẹp tự nhiên và một sức hút khó cưỡng. Vẻ ngoài lộng lẫy và thần thái cuốn hút của cô luôn là đề tài nóng hổi cho giới truyền thông và người hâm mộ.

Khuôn mặt Amber Heard được đánh giá gần nhất với tỉ lệ vàng

Theo một nghiên cứu của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu tại Harley Street, Dr Julian De Silva, Amber Heard có số đo gần với "tỉ lệ vàng" hoàn hảo. Khái niệm tỉ lệ vàng (Golden ratio) xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại. Theo đó, Phi="1",618 được coi là công thức hoàn hảo cho mọi vẻ đẹp. Qua việc sử dụng chương trình đo đạc khuôn mặt bằng máy tính, 12 điểm chính trên khuôn mặt của Amber Heard đã được phân tích và kết quả là cô có tỉ lệ 91.85% so với tỉ lệ Phi.