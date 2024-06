Du lịch Đà Nẵng tiếp đà phục hồi

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, năm 2023 là năm trở lại hết sức ấn tượng của Đà Nẵng nói riêng và nhiều địa phương cả nước trong tổng thể chung của du lịch Việt Nam. Đà Nẵng là một trong những điểm đến có sự phục hồi hết sức mạnh mẽ.

Năm 2023, lượng khách du lịch do các cơ sở lưu trú tại thành phố đón tiếp, phục vụ ước đạt hơn 7,39 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,98 triệu lượt, tăng hơn gấp 4,2 lần so với năm 2022; khách nội địa đạt hơn 5,41 triệu lượt, tăng 66% so với năm 2022. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành dự kiến đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2022...

Sang năm 2024, du lịch Đà Nẵng tiếp tục khởi sắc. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2024, ước đạt 2.534 tỷ đồng tăng 61,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 10.503 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lưu trú 5 tháng ước đạt 3.781 tỷ đồng tăng 39,3%; doanh thu ăn uống ước đạt 6.721 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 3.785 nghìn lượt, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.504 nghìn lượt, tăng 27,0%; khách trong nước đạt 2.281 nghìn lượt, tăng 20,4%.

Lượt khách ngủ qua đêm ước đạt 2.589 nghìn lượt, tăng 10,4%, trong đó khách quốc tế ngủ qua đêm ước đạt 1.422,4 nghìn lượt, tăng 25,1%. Lượt khách nghỉ trong ngày ước đạt 1.196,4 nghìn lượt tăng 63,0%, trong đó khách quốc tế nghỉ trong ngày ước đạt 82 nghìn lượt, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Số ngày lưu trú bình quân tính chung cho khách ngủ qua đêm 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1,29 ngày/lượt; trong đó khách quốc tế là 1,60 ngày/lượt; khách trong nước là 1,16 ngày/lượt.

Các kết quả này đạt được là nhờ hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố được triển khai mạnh mẽ với các hoạt động sự kiện liên tục được tổ chức; công tác triển khai phát triển các sản phẩm du lịch được quan tâm thực hiện; công tác truyền thông, xúc tiến du lịch đã và đang tích cực thực hiện với chương trình thu hút khách du lịch MICE nội địa và quốc tế đến TP. Đà Nẵng; triển khai kế hoạch phát triển du lịch cưới giai đoạn 2024-2025; các chặng bay quốc tế được mở mới và khôi phục lại...

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng hợp tác Traveloka công bố chương trình kích cầu du lịch “Enjoy Da Nang 2024” trên nền tảng ứng dụng của Traveloka. Đây là một sáng kiến nhằm thu hút nhiều du khách hơn đến Đà Nẵng thông qua các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và các ưu đãi có giá trị, dựa trên hệ sinh thái đối tác rộng lớn và tin cậy của Traveloka.

Đầu tháng 6, Traveloka sẽ xây dựng một trang thông tin riêng để quảng bá chương trình “Enjoy Da Nang” tới khách du lịch trong nước và quốc tế, phát hành gần 2.000 voucher dành cho du khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Traveloka như đặt vé máy bay, khách sạn, vé tham quan… tại Đà Nẵng.

Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao những hợp tác của nền tảng Traveloka với Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, cũng như những sáng kiến nhằm xúc tiến quảng bá, phát triển ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua. Chương trình “Enjoy Da Nang 2024” là sự hợp tác toàn diện của hai bên với kỳ vọng thu hút sự tham gia đông đảo của du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy quảng bá và phát triển du lịch địa phương”.

Trên con đường xây dựng thương hiệu là “thành phố của sự kiện và lễ hội”, năm 2024, Đà Nẵng tiếp tục mang đến cho du khách chuỗi các sự kiện – lễ hội đặc sắc như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2024, Giải BRG Open Golf Championship Danang 2024….