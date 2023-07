Du lịch Đà Nẵng 'bội thu' nhờ lễ hội pháo hoa quốc tế

Du lịch bội thu

Kể từ đêm khai mạc cho đến nay, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đã mang lại hiệu ứng lan tỏa lớn, tạo điểm nhấn trong việc thu hút du khách đến với thành phố bên sông Hàn. Đặc biệt, sự trở lại của lễ hội pháo hoa đã góp phần mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trong thời gian diễn ra pháo hoa, đã có hàng trăm ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng. Ngoài khán đài DIFF 2023 với 5.000 chỗ ngồi được lấp đầy qua các đêm, theo ghi nhận các cây cầu bắc qua sông Hàn, các địa điểm view đẹp luôn chật kín người. Lễ hội pháo hoa đang đem lại khoản thu nhập đáng kể cho nhiều người, doanh nghiệp.

Chợ đêm Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã trở thành một điểm đến, một sản phẩm du lịch hấp dẫn về đêm, thu hút hàng nghìn du khách/ngày đến tham quan, mua sắm trong dịp này. Qua đó, thúc đẩy kinh tế ban đêm, góp phần phát triển thương mại dịch vụ, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân.

Những ngày diễn ra lễ hội pháo hoa, chợ đêm Sơn Trà đón hơn 10.000 du khách. Ảnh: T.V.

Ông Nguyễn Doãn Đông, Chủ tịch Công ty Cổ phần DHTC Đa Năng (đơn vị quản lý chợ đêm Sơn Trà) cho biết, những ngày trong tuần, có khoảng 5.000 - 7.000 du khách đổ về chợ đêm. Riêng những ngày diễn ra lễ hội pháo hoa, chợ đêm Sơn Trà đón hơn 10.000 du khách.

"Để chuẩn bị tốt cho cao điểm mùa du lịch tại Đà Nẵng, chúng tôi cũng đã phối hợp với các tiểu thương tổ chức niêm yết công khai giá cả các mặt hàng cũng như đảm bảo chất lượng nguồn hàng bán ra thị trường", ông Đông cho hay.

Tương tự, tại chợ Hàn - chợ du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng cũng thu hút rất đông du khách nước ngoài tham quan, mua sắm trong thời gian này. Theo Ban Quản lý chợ Hàn, mỗi ngày, khu chợ du lịch rất nhộn nhịp, đón khoảng 5.000-6.000 lượt khách. Các đoàn khách chủ yếu đến từ Hàn Quốc, một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ và dòng khách đến từ Châu Âu.

Bên cạnh đó, các dịch vụ "ăn theo" pháo hoa cũng ăn nên làm ra vào những ngày diễn ra lễ hội pháo hoa. Nổi bật là các các khách sạn dọc hai bờ sông Hàn được nhiều du khách lựa chọn. Các đơn vị hoạt động vận chuyển khách du lịch trên sông Hàn cũng đã tiếp tục đón lượng khách lớn đến vừa sử dụng dịch vụ kết hợp xem pháo hoa trên sông. Ngoài ra, các dịch vụ bán hàng ăn vặt, giữ xe cũng đã có nguồn thu đáng kể…

Khán đài DIFF 2023 với 5.000 chỗ ngồi luôn được lấp đầy qua các đêm. Ảnh: T.V.

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, riêng tháng 6 năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.874 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 15,8% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 793 tỷđồng, tăng 20,8% cùng kỳ; lĩnh vực ăn uống ước đạt 1.081 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 10.618 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 4.227 tỷ đồng, tăng 76,9%; lĩnh vực ăn uống đạt 6.341 tỷ đồng, tăng 21,5%.

Đáng chú ý, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 6 năm 2023 ước đạt gần 706.000 lượt, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 34,1% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 179.000 lượt, tăng 3,9% tháng trước và gấp 3,8 lần tháng cùng kỳ; khách du lịch trong nước ước đạt hơn 526.000 lượt, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 9,8% so với tháng cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

TP. Đà Nẵng mong muốn đón được 1,5 triệu lượt khách trong dịp lễ hội pháo hoa. Ảnh: T.V.

Cú hích cho ngành du lịch sau đại dịch

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đây là lần thứ 11 lễ hội pháo hoa được tổ chức, năm nay thành phố mong muốn đón được 1,5 triệu lượt khách. Thành phố có thể đón lượng khách lớn như vậy, từ cơ sở vật chất, con người, các điểm vui chơi, ẩm thực đáp ứng cho nhu cầu lượng khách đến xem pháo hoa cũng như tham quan các điểm du lịch khác.

Cùng với lễ hội pháo hoa, thành phố cũng có 28 sự kiện cùng đồng hành vì trải dài hơn 1 tháng. Các hoạt động, sự kiện đó cũng phối hợp để có thể thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng lâu hơn, nhiều hơn và có những trải nghiệm khác ngoài trải nghiệm pháo hoa.

"Lễ hội pháo hoa có thể nói là 1 cú hích để giúp cho du lịch của thành phố được quay trở lại như những thời kỳ trước mà chúng ta mong muốn của những năm 2018 - 2019 có thể nói là đỉnh điểm của lượng khách du lịch đến với TP. Đà Nẵng", bà Yến nói và tin tưởng rằng, lễ hội pháo hoa sẽ giúp cho du lịch của thành phố được đẩy mạnh hơn nữa.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, công suất buồng phòng các khách sạn trên địa bàn thành phố trong tháng 6, ước đạt 60-62%, tương đương so với công suất phòng năm 2022. Khả năng thu hút 1,5 triệu lượt du khách đến với Đà Nẵng trong thời gian diễn ra DIFF 2023 gần như chắc chắn.

Vừa qua, nền tảng Booking.com công bố khảo sát mới nhất về các điểm đến trong và ngoài nước được người Việt yêu thích nhất hè này. Dữ liệu cho thấy, Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu và là điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất.