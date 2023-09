Du lịch hàng không toàn cầu bùng nổ

Theo thông cáo báo chí, lưu lượng hàng không trên toàn cầu đã tăng 26,2% trong tháng 7 theo tỷ lệ hàng năm khi tính bằng doanh thu hành khách (số lượng hành khách nhân với quãng đường đã di chuyển). IATA thông tin, trên toàn cầu, lưu lượng truy cập hàng không hiện ở mức 95,6% so với mức trước dịch COVID-19.

Vận chuyển máy bay nội địa trong tháng 7 đã tăng 21,5% so với tháng 7/2022 và cao hơn 8,3% so với con số trong tháng 7/2019 do nhu cầu tăng vọt của thị trường Trung Quốc.

Hệ số vận tải hành khách (tỷ lệ ghế kín) của ngành du lịch hàng không toàn cầu đạt 85,7%, đây là con số quốc tế hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận.

"Các máy bay đã đầy chỗ trong tháng 7 khi người dân tiếp tục đi du lịch với số lượng ngày càng tăng. Điều quan trọng là doanh số bán vé kỳ hạn cho thấy, niềm tin của khách du lịch vẫn ở mức cao. Và có nhiều lý do để lạc quan về sự phục hồi tiếp tục diễn ra", ông Willie Walsh, Tổng giám đốc IATA cho biết.

Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương chứng kiến lưu lượng truy cập hàng không trong tháng 7/2023 tăng 105,8% so với tháng 7/2022, tiếp tục dẫn đầu các khu vực. Theo sau là các hãng hàng không châu Phi, Mỹ Latin và Trung Đông, cũng như các hãng hàng không Bắc Mỹ và châu Âu, báo cáo cho thấy.