Du lịch Hồ Tràm "sống khỏe" dịp lễ 30/4

Trước thềm nghỉ lễ 30/4, tình trạng giá vé máy bay "chạm trần" đang ảnh hưởng lớn đến thị trường du lịch. Giá vé tăng kéo theo chi phí của chuyến du lịch cũng bị đội lên theo. Vì vậy, tâm lý chung của du khách lúc này là hoãn kế hoạch hoặc chuyển hướng du lịch. Các điểm đến lân cận thành phố lớn, thuận tiện di chuyển bằng xe cá nhân được ưu tiên lựa chọn.



"Thay vì trả chi phí đi lại cao, mình chọn du lịch gần nhà, dùng số tiền đó cho chỗ ở và các dịch vụ cao cấp để có thể tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn", chị Thanh Phương, sống tại TP. HCM chia sẻ.

Ở khu vực phía Nam, Hồ Tràm, Phan Thiết là hai thị trường du lịch ít bị ảnh hưởng bởi đường hàng không. Đặc biệt là Hồ Tràm - "thủ phủ" nghỉ dưỡng chỉ cách TP. HCM chưa đầy 120km. Nhờ khoảng cách gần cùng hệ thống giao thông thuận tiện, khách từ các tỉnh Đông Nam Bộ và khu vực miền Tây có thể dễ dàng di chuyển đến đây bằng xe khách hoặc xe cá nhân trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ.



Không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, việc di chuyển bằng xe cá nhân còn mang đến sự thoải mái, linh động, đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Nhờ lợi thế đó, Hồ Tràm vẫn "sống khỏe" dù thị trường du lịch có nhiều biến động trước tình trạng vé máy bay đội giá.

Ghi nhận thực tế tỷ lệ đặt phòng tại Hồ Tràm vào dịp lễ cuối tháng 4/2023

Theo thông tin từ Sở du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, từ sau dịch đến nay, dịch vụ lưu trú tại tỉnh này luôn đạt công suất lớn, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và các ngày cuối tuần. Chỉ tính trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu đón hơn 660 ngàn lượt khách với công suất phòng đạt 85-90%. Ghi nhận thực tế tại trang đặt phòng phổ biến, dịp lễ 30/4 năm nay, địa danh này tiếp tục ghi nhận tỷ lệ đặt phòng lớn, một số khách sạn cao cấp đã hết chỗ.



Bên cạnh lợi thế vị trí, Hồ Tràm hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc nên thơ, được mệnh danh là một trong những bờ biển đẹp và hoang sơ nhất hành tinh. Đi kèm với đó là hệ thống lưu trú, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí không ngừng được bồi đắp từ các thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Hiện dự án nổi bật và đang được kỳ vọng nâng tầm du lịch tại đây là Charm Resort Hồ Tràm.

Với quy mô 50ha, địa thế ôm trọn đường bờ biển dài 4km đẹp bậc nhất Hồ Tràm, dự án được phát triển theo hướng tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí 5 sao. Hiện Charm Resort Hồ Tràm đang giới thiệu ra thị trường hai phân khu là The Six Premier và The Sea Class.

The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm hướng đến phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án sở hữu hơn 1.000 căn hộ khách sạn, villa riêng tư, sang trọng được vận hành bởi Best Western Premier. Đây còn là tâm điểm trị liệu sức khỏe khi sở hữu Wellness Center rộng tới 5.000m2. Là dự án tiên phong tại Việt Nam chinh phục thành công Goco Spa, The Six Premier không chỉ cho thấy tiềm năng rộng mở trong việc thu hút du khách mà còn nắm giữ cơ hội dẫn dắt thị trường wellness Việt vốn đang rất thịnh hành trong những năm trở lại đây.

Lấy sức khỏe toàn diện làm trọng tâm, Wellness Center vận hành dựa trên 6 nền tảng giá trị của Goco Spa

Trong khi đó, The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm lại mang đến cảm giác sống động, nhộn nhịp của một trung tâm giải trí biển, phát triển hệ tiện ích 24/7, đặc biệt sau 19 giờ nhằm hoàn thiện mảnh ghép giải trí đêm tại Hồ Tràm. Việc ra mắt tòa tháp đầu tiên - Sophia, The Sea Class trở thành dự án tiên phong dòng sản phẩm Luxury Beach Second Home tại Hồ Tràm.



Dù đang trong quá trình hoàn thiện, Charm Resort Hồ Tràm đã nhiều lần gây ấn tượng bởi các sự kiện giải trí tầm cỡ như Charm Summer Call, Charm Summerfest và đặc biệt Let’s Charm Fest 2022 thu hút gần 15.000 người tham dự. Sau thành công đó, hiện Charm Fantasea đang được tích cực triển khai, hứa hẹn tiếp tục là sự kiện bùng nổ tại Hồ Tràm trong dịp lễ 30/4 sắp tới.