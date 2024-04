Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vân Đồn: Sẵn sàng thăng hoa

Nền tảng thúc đẩy du lịch thành mũi nhọn

Nhiều thế kỷ trước, Vân Đồn là điểm dừng chân quan trọng thuộc "con đường tơ lụa trên biển". Quần đảo Vân Đồn nằm phía Đông và Đông Bắc vịnh Bái Tử Long, gồm 600 đảo lớn nhỏ. Trong đó có một dãy đảo dài chạy gần như song song với đất liền, ngăn thành một vụng biển kín gió, nước sâu, dòng rộng, thuyền bè đi lại an toàn. Nhờ đó, thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt đã trở thành trung tâm buôn bán lớn của Đông Nam Á suốt nhiều thế kỷ và tấp nập giao thương trên hệ thống bến thuyền thương mại trên nhiều đảo trong vịnh Bái Tử Long.

Chính giai đoạn hưng thịnh cũng góp phần tạo nên bề dày lịch sử văn hóa lâu đời và phong phú cho Vân Đồn khi nơi đây đã chứng kiến sự giao thoa, hội tụ của nhiều nền văn hóa đa dạng khắp thế giới. Những di tích lịch sử như đồn Tĩnh Hải, thành nhà Mạc, các đền, chùa cổ kính - những địa điểm tâm linh nổi tiếng như chùa Cái Bầu, đình Quan Lạn, chùa Lấm, chùa Trong, Bảo Tháp…, tạo nên một hệ thống điểm tham quan văn hóa du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Vân Đồn cũng nổi danh từ lâu nhờ cảnh quan đặc sắc do thiên nhiên ban tặng với các đảo đá nhấp nhô trên vịnh biển tạo nên khung cảnh kỳ vĩ và tráng lệ, là nơi trang web du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet từng nhận định "Địa điểm để có thể chụp những bức ảnh để đời" khi đưa vịnh Bái Tử Long và vịnh Lan Hạ vào danh sách 10 điểm đến du lịch hàng đầu để khám phá Việt Nam (tháng 8/2023).

Những bãi cát trải dài, nước biển trong xanh, hòa cùng màu xanh ngút ngàn của Vườn Quốc gia Bái Tử Long, nơi có rừng trâm nguyên sinh độc đáo tạo thành không gian lý tưởng để phát triển những loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái – khám phá, du lịch vì sức khỏe…

Sở hữu những tiềm năng, thế mạnh nổi trội, Vân Đồn được định hướng sẽ trở thành trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực chính để phát triển các ngành kinh tế - xã hội khác tại địa phương.

"Bàn đạp" phát triển của Vân Đồn

Những công trình hạ tầng hiện đại, đóng vai trò là cầu nối đưa Vân Đồn nối liền nhịp thông thương với các vùng, khu vực và thế giới đã liên tục được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Vân Đồn chỉ còn 2,5 giờ, từ Hạ Long, Móng Cái tới khu kinh tế này chỉ còn 50 phút. Vân Đồn cũng là huyện đảo duy nhất trên cả nước có cảng hàng không quốc tế. Bên cạnh đó, các công trình quan trọng khác như như đường đấu nối trục chính các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, Cảng tàu cao cấp Ao Tiên, đường tỉnh lộ 334 mở rộng lên 44m… cũng đang ngày càng thay đổi diện mạo địa phương.

Vân Đồn có thể kết nối tới mọi vùng miền, khu vực nhờ bộ ba đường bộ - đường không – đường thủy. Ảnh: CĐT

Là địa phương hiếm hoi trên cả nước có cả cao tốc, sân bay quốc tế và cảng biển, Vân Đồn được mở ra muôn vàn cơ hội để phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt là du lịch, nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, hạ tầng lưu trú, du lịch cũng ngày càng được hiện đại hóa với những dự án, tổ hợp quy mô lớn, đa tiện ích, đa trải nghiệm (All in One). Tiêu biểu, tại khu vực Bãi Dài – một trong những bãi biển đẹp nổi tiếng của Vân Đồn, khu tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Sonasea Vân Đồn Harbor City do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư đã hoàn thiện nhiều phân khu và công trình quan trọng như Khu phố thương mại Singapore Shoptel, khu nghỉ dưỡng 5 sao mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại khu vực: Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, một phần bãi biển Sonasea Long Beach… Song song đó, chủ đầu tư đang tích cực triển khai nhiều công trình, phân khu khác như phân khu nhà phố biển Sonasea Silk Path, phân khu biệt thự biển The Premier…, cũng như khu vực tiện ích nổi bật khác để sớm đưa vào phục vụ du khách.

Những công trình "All in One" tiên phong như khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City giúp Vân Đồn có thêm tiềm lực đón tiếp tệp du khách cao cấp. Ảnh: CEO Group

Dự kiến, ngay trước thềm dịp 30/4 tới, khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn quy mô 200 phòng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế thuộc khuôn viên khu tổ hợp này sẽ chính thức ra mắt và đón tiếp du khách trong nước và quốc tế tới khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp hiếm có của Vân Đồn. Với điểm nhấn tất cả các phòng đều được thiết kế view biển, giúp khách lưu trú ngắm trọn cảnh đẹp vịnh Bái Tử Long cùng hệ tiện ích nổi bật với bể bơi bốn mùa trong nhà, bể bơi ngoài trời, khu onsen, 3 nhà hàng Âu – Á…, khách sạn sẽ tiên phong mang tới những dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp và góp thêm những điểm sáng cho du lịch Vân Đồn.

Vân Đồn vốn có vị trí quan trọng khi nằm trên đường trung chuyển chiến lược từ khu vực Đông Á sang Đông Nam Á, ASEAN - Trung Quốc, nằm trong khu vực hợp tác "Hai hành lang, một vành đai" kinh tế Việt - Trung, hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore và khu vực hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng. Sự cộng hưởng của hạ tầng bài bản và những khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao giúp vùng đất này có bước tiến vượt bậc trên hành trình chinh phục mục tiêu trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ của khu vực, điểm đến hứa hẹn của thế giới với những trải nghiệm thú vị, độc đáo mà ít nơi nào có được.