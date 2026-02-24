Du lịch Tết bùng nổ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy nhu cầu du lịch dịp Tết tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi và sức bật rõ nét của thị trường du lịch Việt Nam.

Những con số kỷ lục

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên cả nước đạt khoảng 55%-60%. Nhiều điểm đến trọng điểm ghi nhận tỉ lệ lấp phòng rất cao như Phú Quốc đạt khoảng 95%, Sa Pa 90%-95%, Đà Lạt và Phan Thiết đạt 80%-90%. Đây đều là những điểm đến quen thuộc dịp Tết, có lợi thế về khí hậu, cảnh quan và sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng.

Lượng khách quốc tế tăng mạnh tại nhiều địa phương lớn. Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%; Huế đón khoảng 238.200 lượt, tăng tới 207%; Hà Nội đón 217.000 lượt, tăng 55%; còn TP HCM đón khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7%. Đáng chú ý, tại nhiều địa phương, lượng khách quốc tế đã đạt mức tương đương hoặc tiệm cận khách nội địa, cho thấy vị thế và sức hút ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15%-20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỉ trọng cao hơn so với tour nước ngoài. Xu hướng du lịch Tết đang chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, ưu tiên tìm hiểu văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng dài ngày, giảm việc di chuyển nhiều điểm trong thời gian ngắn.

Doanh thu du lịch tại các địa phương đều ghi nhận mức tăng ấn tượng. Tại TP HCM, tổng lượt khách ước đạt 4,32 triệu lượt, tăng 35%; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 12.150 tỉ đồng, tăng 42,9%. Đây là mức doanh thu kỷ lục trong một kỳ nghỉ Tết của thành phố.

Nhiều địa phương khác cũng đạt kết quả khả quan, như: Ninh Bình lượt khách tăng gần 170%, doanh thu tăng gần 53%; Hà Nội ước đón 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3%, doanh thu đạt 4.870 tỉ đồng; Đà Nẵng đón khoảng 1,1 triệu lượt khách; An Giang đón 1,7 triệu lượt khách; Quảng Ninh đón gần 800.000 lượt khách trong 7 ngày…

Bãi biển Nha Trang - Khánh Hòa chật kín du khách trong những ngày Tết Ảnh: Kỳ Nam

Thay đổi lớn trong hành vi du lịch

Sở Du lịch TP HCM đánh giá xu hướng du lịch đô thị tăng rõ rệt dịp Tết vừa qua, với các hoạt động vui chơi, tham quan và trải nghiệm Tết tập trung tại khu vực trung tâm thành phố. Trong đó, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ tiếp tục giữ vai trò điểm nhấn tiêu biểu, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh, du xuân. Bên cạnh đó, Hội Hoa Xuân TP HCM tại Công viên Tao Đàn, Chợ hoa Tết "Trên bến, dưới thuyền" trên tuyến đường Nguyễn Văn Của (phường Bình Đông), Lễ hội Đường Sách… cũng tạo nên không khí Tết sôi động, đậm bản sắc văn hóa đô thị phương Nam.

Không chỉ khu vực trung tâm, hoạt động du lịch tại phường Bình Dương cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, chủ yếu là khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày, tập trung tại Khu Du lịch Đại Nam. Trong khi đó, các khu vực biển như Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc ghi nhận lượng khách lưu trú tăng cao trong suốt kỳ nghỉ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành lớn cho biết lượng khách du lịch trong và ngoài nước, cũng như khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết năm nay đều tăng trưởng tích cực. Xu hướng này phản ánh nhu cầu du lịch Tết ngày càng rõ nét, không còn bó hẹp trong thăm thân mà mở rộng sang nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khám phá.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Vietluxtour, cho hay trong 9 ngày nghỉ Tết, lượng khách của doanh nghiệp tăng 22%, doanh thu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến có yếu tố nghỉ dưỡng, khí hậu dễ chịu và trải nghiệm bản địa tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn. Trong đó, Phú Quốc, Đà Lạt và Phan Thiết là 3 điểm đến dẫn đầu về lượng khách đặt tour tại Vietluxtour. Dữ liệu từ các đối tác lưu trú chiến lược cho thấy công suất phòng tại các khu vực này luôn đạt mức 90%-95% từ mùng 2 đến mùng 5 Tết.

Theo bà Bảo Thu, sau kỳ nghỉ Tết, du lịch vẫn tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc với sức mua khá tốt ở cả thị trường nội địa, nước ngoài và khách quốc tế. "Du khách Tết năm nay có xu hướng ưu tiên trải nghiệm chất lượng, dịch vụ trọn gói, coi trọng sự tiện lợi và chiều sâu trải nghiệm hơn là số lượng điểm đến" - bà Thu nói.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh sự bùng nổ của du lịch Tết Nguyên đán phản ánh rõ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng du lịch. Du khách ngày càng quen với việc đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến, ưa chuộng trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú. Những tín hiệu này cho thấy thị trường du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển trưởng thành hơn, bền vững hơn và giàu tiềm năng trong thời gian tới.

Ngày 23-2, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết từ 27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng, sân bay này đã phục vụ 767 chuyến bay, gồm 371 chuyến nội địa và 396 chuyến quốc tế, tăng 46% so với cùng kỳ Tết 2025. Tổng lượng hành khách đạt hơn 260.000 lượt, tăng 37%, trong đó khách quốc tế chiếm hơn một nửa. Đây là kỳ Tết có mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi sân bay Phú Quốc đi vào hoạt động năm 2012, đồng thời là đợt thử tải lớn sau khi sân bay được chuyển giao cho Tập đoàn Sun Group vận hành.

Nhiều địa phương bội thu Các số liệu thống kê cho thấy xu hướng du xuân kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa tiếp tục chiếm ưu thế, đồng thời phản ánh sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch. Tại Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 27 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng), địa phương đón hơn 2,3 triệu lượt khách, tăng 81,4% so với Tết năm 2025. Trong đó, khách nội địa gần 2 triệu lượt, khách quốc tế hơn 377.000 lượt, tăng tới 169,4%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.400 tỉ đồng, tăng 52,3%. Với kết quả này, Ninh Bình vươn lên đứng thứ hai cả nước về lượng khách dịp Tết, chỉ sau TP HCM. Theo ngành du lịch địa phương, việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt trong công tác đón tiếp và bảo đảm an toàn, đã giúp Ninh Bình duy trì hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, các địa phương cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đón khoảng 925.000 lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt, doanh thu khoảng 1.850 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 80%-85%, riêng khối khách sạn 3-5 sao đạt 85%-95%, có ngày kín phòng. Đáng chú ý, dù lượng khách tăng cao, giá dịch vụ cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng "chặt chém", góp phần tạo ấn tượng tốt cho du khách. Tại Gia Lai, trong 9 ngày nghỉ Tết, địa phương đón khoảng 848.000 lượt khách, tăng 16%; trong đó khách lưu trú đạt 117.000 lượt, tăng 25,5%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 900 tỉ đồng. Hệ thống giao thông hàng không, đường sắt được tăng cường, với hàng trăm chuyến bay và tàu hỏa kết nối Gia Lai với Hà Nội, TP HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, hoạt động lưu trú và dịch vụ trong dịp Tết diễn ra ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm, là nền tảng để du lịch Gia Lai tiếp tục bứt phá trong năm 2026. Ở duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa đón khoảng 320.000 lượt khách lưu trú, gần 735.000 lượt khách tham quan, doanh thu đạt 2.200 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân hơn 83%, nhiều khách sạn 4-5 sao ven biển kín phòng từ mùng 3 đến mùng 5 Tết. Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, show diễn quy mô lớn được tổ chức liên tục, cùng với việc đón các chuyến tàu biển quốc tế như Costa Serena và Seven Seas Explorer, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch tàu biển. Đây được xem là tín hiệu tích cực để Khánh Hòa hướng tới mục tiêu năm 2026 đón 18,8 triệu lượt khách, doanh thu 77.000 tỉ đồng. Tại khu vực ĐBSCL, Cần Thơ đón khoảng 614.800 lượt khách, trong đó có hơn 32.500 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch ước đạt 640 tỉ đồng. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đánh giá các hoạt động văn hóa, lễ hội, trang trí đô thị dịp Tết được tổ chức phong phú, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc của thành phố. Tây Ninh sau sáp nhập đón tới 650.000 lượt khách, tăng 23%, riêng Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen thu hút khoảng 400.000 lượt. Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận hơn 220.000 lượt khách, doanh thu 153 tỉ đồng. Nhiều điểm đến như Khu Du lịch Suối Mơ, Sơn Tiên, núi Chứa Chan… thu hút đông du khách. Theo đại diện Khu Du lịch Suối Mơ, lượng khách đến đây tăng 20% so với Tết năm trước, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến được ví như "biển trên rừng" của Đồng Nai.



