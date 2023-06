Du lịch tiết kiệm và xu thế chọn kỳ nghỉ "đa trong một"

Mua combo du lịch – giá hợp lý, tiện lợi đủ đường



Không giống với đi du lịch theo tour khiến du khách nhiều khi "bở hơi tai" để chạy theo lịch trình của đơn vị lữ hành, mua combo trọn gói hiện nay đang trở thành xu thế được rất nhiều người lựa chọn. Lên mạng xã hội, bạn có thể tìm thấy hàng trăm, hàng ngàn hội nhóm đưa các thông tin về combo đa dạng với mức giá vô cùng hấp dẫn. Đó có thể là combo giá vé máy bay + khách sạn + dịch vụ vui chơi, hoặc combo đơn giản hơn là khách sạn + dịch vụ giải trí.

Nghỉ dưỡng tại Premier Village Ha Long, du khách sẽ được nhận nhiều trải nghiệm từ hệ sinh thái Sun Group.

Điểm mấu chốt khiến các combo này hút khách không chỉ bởi tính tiện lợi, mà còn giúp du khách có thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá nếu chọn đúng combo uy tín kết hợp các dịch vụ của cùng một đơn vị/doanh nghiệp du lịch.



Chị Phạm Ánh Thoa (Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi vừa chọn combo nghỉ dưỡng tại Premier Village Ha Long với giá chỉ từ 1.660.000 đồng/người mà được nhận rất nhiều dịch vụ tiện ích như tặng 1 bữa ăn chính, 1 vé tắm khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, giảm 20% giá vé vào Công viên Sun World Ha Long… Tính ra, mua theo combo này gia đình tôi tiết kiệm được khá nhiều, bởi nếu mua vé lẻ thì chỉ riêng giá vé tắm Yoko Onsen Quang Hanh đã lên đến 1.125.000đ/người ngày thường rồi".

Tiết kiệm chi phí là tiêu chí hàng đầu mà mọi du khách đặt ra khi lên lịch trình du lịch. Theo nền tảng Booking.com, năm 2023 sẽ chứng kiến xu hướng du lịch tối ưu tài chính, với gần ba phần tư (74%) khách Việt ưu tiên việc chi trả để nhận lại những giá trị tương xứng. Họ sẽ lập kế hoạch ngân sách du lịch chặt chẽ hơn bằng cách tận dụng các ưu đãi, thủ thuật đặt phòng giá rẻ hơn, lựa chọn thời điểm, quan tâm tới các chương trình giảm giá và khách hàng thân thiết (64%). Để đáp ứng tiêu chí đó, hiện nay các hãng hàng không, lữ hành và các doanh nghiệp du lịch thường xuyên liên kết để tạo ra những sản phẩm combo với mức giá hấp dẫn.

Khi đặt phòng tại Hotel de la Coupole – Mgallery, du khách sẽ được ưu tiên lối đi VIP lên cáp treo Fansipan.

Nhưng tiết kiệm chi phí chỉ là một trong nhiều lợi ích mà các gói combo mang lại cho khách hàng. Sự tiện lợi và trải nghiệm "đa trong một" mới chính là điều khiến các combo hấp dẫn du khách, thậm chí du khách sẽ được ứng xử như một khách VIP. Anh Phạm Ngọc Thành (TP.HCM) chia sẻ: "Đến Sa Pa, điều không thể bỏ qua của mọi du khách là check-in nóc nhà Đông Dương. Tuy nhiên, một số người sẽ ái ngại việc xếp hàng lên cáp treo vào những ngày cuối tuần đông đúc. Khi đặt phòng tại khách sạn Hotel de la Coupole - MGallery với mức giá từ 3.950.000 đồng/đêm, điều khiến tôi ưng ý nhất là được ưu tiên lối đi VIP lên cáp treo Fansipan. Bên cạnh đó còn được giảm 20% cho dịch vụ spa tại khách sạn và dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng của Sun World Fansipan Legend".



Có thể thấy, việc tung ra các combo đã không chỉ đánh trúng tâm lý tiết kiệm của du khách, mà còn mang đến những lợi ích rất tinh tế, để du khách vừa không phải đau đầu lên lịch trình, mua các loại vé hay cân đối chi phí, vừa được trải nghiệm ở mức độ hài lòng cao nhất.

Nghỉ dưỡng "all in one" lên ngôi

Kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách, thậm chí có thể hút du khách trở lại nhiều lần, đó là xu thế du lịch bền vững mà thế giới đang theo đuổi. Để làm được điều đó, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu thông qua các sản phẩm du lịch bài bản, liên kết giữa hạ tầng giao thông - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Yoko Onsen Quang Hanh

Ngay trong nội tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng cũng liên tục đưa ra các combo liên kết sản phẩm du lịch để tạo ra trải nghiệm "all in one" hấp dẫn. Những gói du lịch nghỉ dưỡng theo đó cũng ngày càng phong phú, linh hoạt và hướng đến chăm sóc thân tâm trí cho du khách nhiều hơn, như nghỉ dưỡng kết hợp với học thiền tại Yên Tử, nghỉ dưỡng kết hợp với chơi golf tại Bà Nà Hills, hay nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe thông qua liệu trình tắm khoáng nóng chuẩn Nhật tại Quang Hanh…



Đơn cử như Tập đoàn Sun Group, với một chuỗi các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trải dài trên khắp cả nước, vừa tung ra chương trình "combo 2S" – sự bắt tay giữa 2 thương hiệu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí hàng đầu: Sun Hospitality Group và Sun World, nhằm kiến tạo kỳ nghỉ "đa trong một" với rất nhiều ưu đãi cho du khách hè này.

Các khu nghỉ dưỡng trong hệ thống Sun Hospitality Group tại Đà Nẵng tặng vé trải nghiệm Sun World Ba Na Hills cho du khách.

Theo đó, tại Đà Nẵng, khách nghỉ tại Premier Village Danang Resort với mức giá chỉ từ 10.300.000 đồng/đêm/villa, với từ 2 đêm liên tiếp, sẽ được tặng vé tham quan Sun World Ba Na Hills cho số người lớn trong đặt phòng và miễn phí thẻ ưu tiên lên cáp treo. Tương tự, chọn nghỉ dưỡng tại khách sạn Novotel bên dòng sông Hàn ngắm trọn những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp tại DIFF 2023, hay khu nghỉ dưỡng đình đám InterContinental Danang Sun Peninsula resort, du khách đều được tặng vé trải nghiệm thế giới giải trí đầy mê hoặc trên đỉnh Bà Nà.



Thưởng thức show diễn Kiss The Stars tại thị trấn Hoàng Hôn.

Tại Phú Quốc, du khách đặt phòng nghỉ tại các khách sạn hạng sang như Premier Village Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hay New World Phu Quoc Resort sẽ được tặng vé xem Kiss The Stars – show diễn công nghệ đa phương tiện trên màn nước biển lớn bậc nhất châu Á mà bất cứ du khách nào cũng không nên bỏ lỡ khi đến Phú Quốc. Những trải nghiệm tuyệt đỉnh khác cũng sẽ được tích hợp vào combo nghỉ dưỡng như cáp treo dài nhất thế giới, công viên nước Aquatopia quy mô hàng đầu châu Á, Thị trấn Hoàng Hôn với hàng loạt công trình biểu tượng… hứa hẹn biến kỳ nghỉ của du khách thành một hành trình không thể quên.



Với mô hình combo trọn gói này, lợi ích dành cho du khách không chỉ nằm ở chi phí hợp lý, mà quan trọng hơn, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm hơn tại một điểm đến, từ nghỉ dưỡng, vui chơi, chăm sóc sức khoẻ cho đến nuôi dưỡng cảm xúc. Loại hình này được dự đoán sẽ ngày càng bùng nổ khi du khách có xu hướng siết chặt hầu bao trong khi vẫn mong muốn trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.