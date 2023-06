Dữ liệu quyết định tiến trình chuyển đổi số

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng đám mây 2023 (DCCI Summit 2023) với chủ đề "Tăng tốc cho hành trình số" do Viettel IDC tổ chức ngày 22-6, hơn 700 lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp (DN) và chuyên gia các hãng công nghệ lớn đã chia sẻ những góc nhìn mới về hành trình chuyển đổi số, những công nghệ nền tảng mới, giải pháp tối ưu, thông minh hóa hoạt động sản xuất, nâng cao trải nghiệm khách hàng.



Phải xử lý hiệu quả dữ liệu

Chia sẻ tại hội nghị, các chuyên gia cho rằng chính trong tình thế thị trường đang bất ổn, đặc biệt sau đại dịch toàn cầu COVID-19, DN cần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số như một giải pháp cơ bản để tồn tại. Tuy nhiên, hầu hết DN bày tỏ sự trăn trở, thách thức về các bài toán phát sinh trong quá trình chuyển đổi số.

Ông Hồ Vi Đại Nghĩa, Giám đốc Công ty Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung - Thế Giới Máy Chủ, cho biết ra đời từ năm 2005 nhưng giờ coi như phải trở lại giai đoạn đầu tư mới cho tương lai. Ông Hoàng Văn Ngọc, Giám đốc điều hành Viettel IDC, cho rằng thời gian gần đây, thuật ngữ VUCA được nhắc tới nhiều hơn trên các diễn đàn kinh tế - xã hội. Đây là một thuật ngữ được dùng để mô tả thế giới hiện đại đang trải qua những biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Mặc dù kinh tế biến động, DN thắt chặt chi tiêu nhưng công nghệ nói chung vẫn đang là điểm tựa cho DN trong thời đại VUCA, nhằm đầu tư cho tương lai, bảo đảm sự phát triển bền vững của DN.

Ông Huỳnh Long Thủy, Tổng Giám đốc Công ty CP VieON - thành viên của hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings, cho biết: "Một số người nghĩ rằng hễ hoàn tất số hóa thì đã chuyển đổi số. Tuy nhiên, quản trị, vận hành và điều hành, tất cả mọi thứ đều dựa vào khai thác hiệu quả dữ liệu, đó mới là chuyển đổi số. Lãnh đạo phải ra quyết định dựa trên dữ liệu. Dữ liệu chỉ có giá trị khi DN biết cách thu thập, đọc, hiểu và sử dụng dữ liệu như thế nào. Khi DN tiến hành chuyển đổi số, dữ liệu về rất nhiều, đó là dữ liệu lớn (Big Data). Vì vậy, đòi hỏi DN phải biết cách xử lý dữ liệu - không chỉ lưu trữ mà còn phải phân loại, phân tích, xác thực để lọc ra được các dữ liệu cần thiết và chuẩn xác để ứng dụng vào hoạt động của DN".

Doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các giải pháp về chuyển đổi số tại Hội nghị Thượng đỉnh về Trung tâm Dữ liệu và Hạ tầng đám mây 2023. Ảnh: ANH PHÚC

"Lên mây" để tiết giảm chi phí

Chuyển đổi số có nghĩa là phải đưa hoạt động DN lên nền tảng điện toán đám mây. Với thực tiễn và trải nghiệm của những người đi trước, các DN mới bắt đầu chuyển đổi số giờ có nhiều bài học và điển hình hơn. Ngay cả các DN đã tiến hành chuyển đổi số nay cũng đã có thêm nhiều lựa chọn công nghệ tiên tiến và giải pháp mới để tối ưu hóa chuyển đổi số của mình.

Theo nhiều chuyên gia, giải pháp lý tưởng nhất cho DN chuyển đổi số là sử dụng các nền tảng đa đám mây (multi-cloud). Theo số liệu do ông Hoàng Văn Ngọc đưa ra, nếu như vào năm 2020, khoảng 70% DN vẫn sử dụng đám mây đơn, đám mây cá nhân hay máy chủ tại chỗ thì đến năm 2023, hơn 80% DN đã chuyển sang nền tảng đa đám mây với những lợi ích ngay trước mắt và bảo đảm hơn cho phát triển bền vững, lâu dài. Chẳng hạn, nền tảng đám mây sẽ giúp DN cắt giảm có chi phí liên quan tới công nghệ thông tin (IT); cải thiện khả năng phản ứng và khôi phục do tai ương; luôn bảo đảm sự thích ứng IT tiên tiến đương đại; tăng cường các công nghệ sáng tạo; tăng hiệu năng cơ sở hạ tầng và tránh nguy cơ nhà cung cấp dịch vụ bị sự cố.

Hai chuyên gia an ninh mạng Phạm Việt Hưng và Trịnh Hoài Nam khuyến cáo nền tảng đa đám mây sẽ buộc DN phải cẩn trọng hơn với vấn đề an ninh bảo mật, an toàn dữ liệu. Theo đó, các DN nên sử dụng dịch vụ bảo vệ mạng từ các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và có uy tín. Riêng với các DN lớn và có khả năng tài chính, tốt hơn hết là xây dựng thêm một lớp bảo vệ tại chỗ.

Ông Nguyễn Cảnh Thức, Giám đốc kỹ thuật của Ahamove, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại công ty giao vận hàng hóa trên nền công nghệ này. Với đặc thù là lực lượng đối tác tài xế rất đông và đều là lao động tự do, thu nhập dựa trên năng suất lao động, quay vòng giao hàng nhanh, Ahamove phải dựa trên công nghệ. Với số lượng hóa đơn và hợp đồng cực lớn mỗi ngày, DN giao vận này cũng buộc phải chuyển đổi số ngay từ những hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử. Chính nhờ vận hành trên chuyển đổi số mà Ahamove có thể giúp các đối tác giao hàng của mình tối ưu hóa vận hành, tăng năng suất lao động mà vẫn giảm được chi phí, kể cả lượng khí thải vận hành, giúp bảo vệ môi trường sống.

Chuyển đổi số ngày nay còn phải gắn liền với xu thế toàn cầu là phát triển bền vững theo quy chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị DN). Sự bền vững của DN không chỉ được đánh giá qua hoạt động mà còn ở việc giúp bảo vệ được môi trường xã hội. Tiến bộ công nghệ đang ngày càng góp phần thúc đẩy chiến lược ESG của các DN, đóng vai trò như một trụ cột thứ 4 của ESG (thành ESGT). Hàng loạt giải pháp công nghệ mới như Smart City, Smart Factory, Smart logistic, Smart Edu, Digital Trust... đều tác động tới các mặt môi trường, xã hội và quản trị, dựa trên các công nghệ nền tảng như IoT, Big data, AI/ML, Blockchain, 5G Security...