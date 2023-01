Du xuân ngày Tết: Những điểm đến không thể bỏ qua

Đó chính là mùa xuân phương Bắc với tiết trời se lạnh đặc trưng của Hà Nội, chiêm ngưỡng hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa cải… nở rộ khắp vùng rẻo cao Đông Bắc - Tây Bắc với giá chỉ từ 2,5 triệu đồng. Du lịch nghỉ dưỡng ở Ninh Bình - Hạ Long với giá hơn 8 triệu đồng. Về miền Trung với sắc xuân ấm áp của cung đường di sản nổi tiếng, du khách đừng quên ghé thăm cao nguyên Bà Nà, lang thang phố cổ Hội An, hay đắm mình trong những di tích cổ kính nơi miền đất cố đô Huế.

Đi phượt lên các tỉnh Tây Bắc trong dịp lễ, tết là lựa chọn của nhiều người trẻ. Ảnh: trọng oanh

Hạ Long dịp Tết này không chỉ hút khách tham quan vịnh quen thuộc, mà còn là điểm vui chơi giải trí hút giới trẻ. Đây cũng là nơi đem lại những trải nghiệm khác biệt trên cáp treo Nữ hoàng - tuyến cáp đảo chiều đầu tiên ở châu Á, ngắm toàn cảnh thành phố biển xinh đẹp từ vòng quay mặt trời, khu trò chơi hấp dẫn ở công viên Rồng, cảm nhận phong vị Nhật Bản tại đồi Mặt trời, cầu Koi, vườn Nhật, hồ cá Koi, tắm khoáng onsen...



Đà Nẵng mở các lễ hội xuân cho du khách đến trải nghiệm đón năm mới, thiết kế các điểm chụp hình tại các khu du lịch, công viên, dọc đường bờ biển. Năm 2023, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 15-20% so với năm 2022. Thành phố biển này quảng bá các nhóm sản phẩm lợi thế, làm mới sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường. Sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng có thể kể tới du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí, golf, lễ hội, du lịch văn hóa...

Cơ hội “săn tuyết” Sa Pa

Tết Tây Bắc tại Fansipan (Sa Pa) vẫn là một điểm đến được yêu thích bậc nhất đối với du khách, đặc biệt là với người phương Nam.

Dịp này, du khách có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những nét văn hóa bản địa độc đáo. Sa Pa mở Lễ hội mùa xuân, Lễ hội Róong Pọoc của dân tộc Giáy tổ chức tại Tả Van, hát giao duyên của dân tộc Dao tổ chức ở Tả Phìn, Gầu Tào của dân tộc H’Mong tại xã Hoàng Liên, Lồng tồng (Xuống đồng) của dân tộc Tày, hàng loạt hoạt động hấp dẫn khác chờ đón du khách.

Sa Pa là điểm đến hút khách với cơ hội “săn tuyết”

Hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, trong tháng Giêng, UBND thị xã Sa Pa phối hợp với Sun World Fansipan Legend tổ chức Lễ hội Khèn hoa 2023 tại khu vực nhà ga đi cáp treo. Lối vào ga đi chính là không gian chợ quê với đủ thứ sản vật vùng núi cao.



Dự báo không khí lạnh tăng cường, khả năng mưa tuyết xuất hiện tạo ra sức hấp dẫn cho đỉnh Fansipan. Đây cũng là điểm đến hứa hẹn có thể “săn tuyết”.

Sa Pa cũng là điểm đến của du lịch tâm linh trong đó có đền Mẫu Thượng (hay còn gọi là Đền Mẫu). Đây là nơi thờ Công chúa Liễu Hạnh, bà chúa Thượng Ngàn. Đỉnh Fansipan cũng là nơi đặt quần thể văn hóa tâm linh uy nghi. Hội xuân mở cổng trời sẽ được tổ chức từ mùng 6 Tết đến mùng 9 tháng 2 âm lịch.

Đà Lạt: Bay khinh khí cầu ngắm mai anh đào

Những ngày gần đây, khi thời tiết ấm dần lên, mai anh đào như bừng thức, bung nở với sắc hồng quyến rũ, thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Ông Lê Văn Thành (phường 5, TP. Đà Lạt) cho biết, hiếm có năm nào mai anh đào nở đúng dịp Tết Nguyên đán như năm nay. Nếu không gặp mưa, hoa sẽ bền màu khoảng 2 tuần khiến nhiều tuyến phố ở Đà Lạt và các huyện lân cận rạng rỡ sắc hồng tuyệt đẹp.

Bay khinh khí cầu ở Đà Lạt

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, để chào đón du khách đến nghỉ dưỡng dịp Tết, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chỉnh trang vườn hoa, công viên, tiểu cảnh hoa khắp thành phố, đặc biệt là khu vực hồ Xuân Hương để du khách được ngắm nhiều loại hoa mới lạ, độc đáo.



Đây là dịp Tết Nguyên đán đầu tiên TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương tổ chức dịch vụ bay khinh khí cầu. Các địa điểm bay khinh khí cầu bao gồm Khu du lịch Pi Ni Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên và Sân golf Đà Lạt Palace. Khi được “treo” cùng quả khinh khí cầu ở độ cao từ 50-100m, du khách thỏa thích nhìn ngắm thành phố hồng rực sắc mai anh đào, rừng thông trùng điệp, những phố biệt thự kiến trúc cổ duyên dáng...

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hóa &Thông tin TP. Đà Lạt cho biết, tỷ lệ lấp đầy phòng ở các khách sạn từ 3-5 sao đạt 90%, từ 1-2 sao khoảng 75%, các khách sạn bình thường trên dưới 70% cho khoảng thời gian từ mùng 3 đến mùng 8 Tết.

Phú Quốc - điểm đến ưa chuộng bậc nhất

Nhiều cơ sở lưu trú tại Phú Quốc (Kiên Giang) báo số lượng khách đặt phòng tăng cao, công suất lên tới 90% trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có số ngày nghỉ tương đối dài và được phân bổ đều trong các ngày trước và sau Tết. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân tham quan du lịch, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt là cơ hội để các điểm du lịch thu hút khách.

Khách quốc tế đến Phú Quốc đông hơn. Ảnh: NHẬT HUY

Kiên Giang dự kiến đón hơn 400 chuyến bay nội địa, quốc tế đến Phú Quốc và Rạch Giá (Kiên Giang), trên 230 chuyến tàu, phà từ bờ ra các đảo trong 8 ngày Tết Nguyên đán (từ 29 đến mùng 6 Tết). Dự kiến số khách đến Kiên Giang ước đạt 335.400 lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ). Riêng Phú Quốc có 175.000 lượt (khách quốc tế 11.000 người, tăng 125,9% so với cùng kỳ), công suất sử dụng phòng đạt 76%.



“Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách đều được đảm bảo. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi, giám sát, nhất là cập nhật tình hình diễn biến mới của dịch COVID-19 để kịp thời có những giải pháp ứng phó cho phù hợp trong tình hình mới”, ông Thái nói.

Kiên Giang thu hút 328 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, riêng thành phố Phú Quốc có 286 dự án. Tỉnh có 920 cơ sở kinh doanh lưu trú với 31.900 phòng. Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu đón 8,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 13 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cho biết, theo thông tin từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú trên địa bàn, dịp Tết Nguyên đán này khách du lịch đến Phú Quốc tăng cao. Nhiều cơ sở lưu trú công suất phòng đạt 80-90%, thậm chí có nơi đạt 100%. Hầu hết lượng khách đến Phú Quốc dịp này là khách nội địa.